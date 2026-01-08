Pagesos tallen a l'A-2 al Pla d'Urgell, l'N-230 al Pont de Suert i l'N-260 a Sort contra el tractat de Mercosur
Es tracta d'una protesta convocada per Revolta Pagesa que es replica en diferents punts del país i d'Europa
Desenes de pagesos amb els seus tractors tallen aquest dijous vies lleidatanes en una protesta que es replica en diferents punts del país i d'Europa i amb què els agricultors reclamen que la UE no signi l'acord comercial amb Mercosur, ja que consideren que els perjudica a nivell econòmic. A la demarcació de Lleida els talls de trànsit se situen a l'N-230 al Pont de Suert, l'N-260 a Sort i a l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell en sentit Barcelona. L'autovia també ha estat bloquejada a Golmés en sentit Lleida però la circulació ja ha quedat restablerta en aquest punt.
La protesta està convocada per Revolta Pagesa, amb el suport dels sindicats Asaja i Unió de Pagesos, que denuncien que l'acord comportarà la pèrdua de competitivitat del sector agrari català i posarà en risc la seguretat alimentària, ja que afirmen que els aliments que arriben d'aquests països llatinoamericans no passen els mateixos controls de seguretat.
El tall de Ponent ha sigut el més tardà de la jornada. En un principi, els participants preveien només tallar l'A-2 en sentit Barcelona, però al final, cap a les 12.30 h han acordat en assemblea tallar la via en ambdós sentits de la marxa.
Des de la protesta s'aixequen dos columnes de fum dels pneumàtics que els concentrats cremen al mig dels dos carrils. Els assistents han dinat al mateix lloc i cap a les quatre de la tarda preveuen celebrar una assemblea per decidir si aixequen el tall i quins han de ser els pròxims passos a fer.
En el marc de la protesta, durant la jornada d'aquest dijous estan previstos talls a l'A-27 al port de Tarragona, a l'AP-7 a Pontós, a l'N-340 al Vendrell, a la C-38 al Coll d'Ares i a la C-17 i C-25 a la Catalunya Central. Consulta aquí l'estat del trànsit
A Pontós a prop de la Frontera amb França, prop d'un centenar de tractors han tallat l'autopista. Els tractors han entrat pels volts de les tres de la matinada a l'autopista i han bloquejat el pas, fet que ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa. A la mateixa hora també han tallat la circulació a l'N-II però els manifestants han accedit a reobrir la via només per a turistes des de mig matí. Asseguren que mantindran el bloqueig a camions per les dues vies que connecten la península Ibèrica amb França.
L'efecte "devastador" de l'acord UE - Mercosur
L'organització Gremi de la Pagesia, per mitjà del seu portaveu Jordi Ginabreda, ha alertat que l'acord tindria un "efecte devastador" per al sector agrari. Ginabreda ha declarat a l'ACN: "L'acord és dolent per a la pagesia, però també per a la ciutadania, ja que juga amb la seguretat alimentària". Segons el portaveu, aliments procedents de Mercosur podrien arribar produïts amb substàncies prohibides a la UE, com determinats pesticides o hormones de creixement. "Quins governs tenim, que fan servir l'alimentació i el sector primari com a moneda de canvi", ha lamentat Ginabreda.
El sector reclama clàusules mirall, o sigui, que les condicions dels productes que arriben siguin les mateixes que s'exigeixen als camps d'aquí. A més, els pagesos també critiquen les retallades previstes a la Política Agrària Comuna (PAC).
Recta final a Brussel·les
Aquest divendres es presenta com una data clau en l'acord de la UE amb els països del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai- perquè se'n podria desbloquejar la signatura formal. Brussel·les reivindica l'acord com una "necessitat estratègica" i una fórmula per diversificar l'economia davant les amenaces per part del president dels Estats Units, Donald Trump, i la Xina. Els pagesos catalans, però, no són els únics que s'hi oposen i també han mostrat reticències els francesos, que aquest dijous també han sortit als carrers, polonesos i italians.
La intenció de la Comissió Europea és tancar un text que sigui beneficiós per a totes les parts. Segons han explicat, els punts més convulsos estan vinculats sobretot a les salvaguardes que inclourà el document per evitar que el sector agrícola de la UE pugui veure's perjudicat per l'entrada lliure de productes agroalimentaris de països sud-americans.
L'acord amb el Mercosur fa més de 25 anys que es negocia. Després d'una paràlisi de diversos anys, la UE va tancar un pacte el desembre del 2025 que fixava les línies mestres. El mes passat l'acord semblava encarrilat i va estar a punt de tancar-se, però finalment va fracassar i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va anunciar l'ajornament pels dubtes d'Itàlia -el seu vot a favor és imprescindible per aprovar-se- i el bloqueig de França.