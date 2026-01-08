Pagesos tallen l'N-230 al Pont de Suert i l'N-II a Sidamon contra el tractat de Mercosur
Es tracta d'una protesta convocada per Revolta Pagesa que es replica en diferents punts del país i d'Europa
Desenes de pagesos amb els seus tractors tallen aquest dijous dos vies lleidatanes en una protesta que es replica en diferents punts del país i d'Europa i amb què els agricultors reclamen que la UE no signi l'acord comercial amb Mercosur, ja que consideren que els perjudica a nivell econòmic. A la demarcació de Lleida els talls de trànsit se situen a l'N-230 al Pont de Suert en els dos sentits de la marxa i a l'N-II a Sidamon en sentit Barcelona.
En el marc de la protesta, durant la jornada d'aquest dijous estan previstos talls a l'A-27 al port de Tarragona, a l'AP-7 a Pontós, a l'N-340 al Vendrell, a la C-38 al Coll d'Ares i a la C-17 i C-25 a la Catalunya Central. Consulta aquí l'estat del trànsit
A Pontós a prop de la Frontera amb França, prop d'un centenar de tractors han tallat l'autopista. Els tractors han entrat pels volts de les tres de la matinada a l'autopista i han bloquejat el pas, fet que ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa. A la mateixa hora també han tallat la circulació a l'N-II però els manifestants han accedit a reobrir la via només per a turistes des de mig matí. Asseguren que mantindran el bloqueig a camions per les dues vies que connecten la península Ibèrica amb França.
