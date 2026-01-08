PROTESTES
Planas defensa l'acord entre la UE i Mercosur i creu que "és un greu error veure-ho com una amenaça"
El ministre d’Agricultura destaca els beneficis del pacte per a sectors com l’oli d’oliva, vi i porcí, mentre es negocien mesures per protegir els productors locals
El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha reiterat a Madrid aquest dijous que el govern espanyol confia que la Unió Europea validi imminentment l’acord comercial amb el Mercosur, considerant-lo una oportunitat estratègica per als països comunitaris, amb especial atenció a l’estat espanyol. Segons Planas, és “tremendament important” per a sectors com el vi i l’oli d’oliva i defensa que "és un greu error veure el Mercosur com una amenaça" per al camp europeu. D’altra banda, ha explicat que Espanya ja ha tancat acords de regionalització de les restriccions per la pesta porcina africana (PPA) amb el 80% dels importadors de porc.
El posicionament favorable del govern espanyol contrasta amb la distància mostrada per altres socis europeus, com Itàlia o França, davant d’un acord negociat durant anys i que busca millorar els intercanvis comercials amb països com el Brasil o l’Argentina. També el sector primari ha sortit al carrer per intentar evitar que tiri endavant la iniciativa. A Catalunya, més d’un centenar de tractors han marxat per les carreteres i han amenaçat amb accions indefinides fins a evitar la signatura del pacte. La protesta no tenia el suport formal d’Unió de Pagesos, tot i que alguns dels seus membres hi han participat a títol individual.
Per la seva banda, la Comissió Europea ha defensat aquesta setmana l’acord comercial amb els països del Mercosur -l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai- tot recordant que és una fórmula per diversificar la seva economia davant les amenaces sobre la UE per part del president dels Estats Units, Donald Trump. “Els acords de lliure comerç són una necessitat estratègica”, deia dimecres l’eurocomissari de Comerç, Maroš Šefčovič, en una roda de premsa posterior a una reunió dels ministres d’Agricultura dels 27 estats membres.
Aquest divendres està prevista una trobada entre els ambaixadors dels diferents estats membres per tractar novament l’acord amb el Mercosur, una cita que es presenta com una data clau en la negociació, ja que els ambaixadors podrien donar llum verda al pacte a través d’una majoria qualificada i desbloquejar-ne la signatura formal.
Acord postiu pel vi, l'oli, el porc o l'horta
Des del govern espanyol ressalten que el tractat comercial és positiu per als 27 estats membres de la Unió Europea i, en especial, per a Espanya, pels vincles històrics, culturals i empresarials que manté l’Estat amb els quatre països de l’Amèrica Llatina que inclou l’acord. A més, recorden que el pacte facilita l’accés a un mercat de 270 milions de consumidors amb sòlides perspectives de creixement. En aquest sentit, fonts de l’executiu anticipen que el pacte permetrà la diversificació i l’enfortiment de les fonts de subministrament, dels clients i de les cadenes globals de valor, en línia amb les orientacions sobre seguretat econòmica i autonomia estratègica.
D’altra banda, des del govern remarquen que l’acord suposa una “oportunitat estratègica” per al sector agroalimentari i “protegeix els sectors més sensibles” amb mecanismes de compensació i clàusules de salvaguarda adequades. Pel que fa als sectors beneficiats, en destaquen l’oli d’oliva i el vi, així com el de les begudes espirituoses, el porcí, les fruites i hortalisses, les espècies, els productes agrícoles transformats (confiteria, espessidors, salses) o els formatges, per als quals el Mercosur aplica actualment aranzels d’entre el 10 % i el 35 %, i que es desmantellaran gradualment en virtut de l’acord.
Pel que fa als productes agrícoles més sensibles, com la carn de boví, d’aviram, el sucre, l’arròs, l’etanol o la mel, s’han preparat “contingents aranzelaris curosament calibrats” que limiten l’obertura del mercat europeu i permeten importar de manera preferencial quantitats restringides de productes que representen una part reduïda de la producció o del consum a la UE. Finalment, destaquen que s’aplicaran els mateixos requisits per als estats membres de la UE i per a tots els països del Mercosur, cosa que, apunten, pot aportar igualtat i claredat a l’hora d’exportar. A més, s’espera aconseguir procediments més ràpids, així com normes d’auditoria clares i transparents i menys restriccions per qüestions de sanitat animal.
Pesta porcina africana
Pel que fa a les negociacions per la regionalització de les restriccions pel brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Catalunya, Planas ha ressaltat que entre 78 i 80% dels socis comercials de l’Estat ja han acceptat la reducció dels vetos a la província de Barcelona. “Continuem treballant amb la resta”, ha apuntat tot posant com a prioritat els casos del Japó i les Filipines. “ Cada país és sobirà, i estem facilitant tota la informació que se’ns requereix per normalitzar la situació”, ha abundat.