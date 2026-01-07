Brussel·les reivindica l'acord Mercosur i diu que té en compte les "preocupacions" dels pagesos: "Les seues opinions són centrals"
L'eurocomissari Sefcovic defensa la signatura del pacte per continuar presentant la Unió com un soci comercial "fiable"
La Comissió Europea ha tornat a reivindicar l'acord comercial amb els països del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai- com una fórmula per diversificar la seua economia davant les amenaces sobre la UE per part del president dels Estats Units, Donald Trump. "Els acords de lliure comerç són una necessitat estratègica", ha remarcat aquest dimecres l'eurocomissari de Comerç, Maros Sefcovic, en una roda de premsa posterior a una reunió dels ministres d'Agricultura dels 27 estats membres. Sefcovic ha reafirmat que la Comissió Europea té en compte les "preocupacions" dels agricultors europeus crítics amb el pacte. "Les seues opinions són centrals en la nostra política comercial", ha assenyalat.
Sobre aquest darrer punt, Sefcovic ha insistit que les salvaguardes que s'inclouen en l'acord "no tenen precedents" i que la intenció de la Comissió Europea passa per tancar un text que sigui beneficiós per a totes les parts.
Pel dirigent eslovac, la Unió ha de saber aprofitar la seua condició de "potència global exportadora" en el sector agrícola i, al mateix temps, desbloquejar un acord que continuaria presentant la UE com un soci comercial "fiable" respecte a tercers.
Segons Sefcovic, mantenir els mercats agrícoles "oberts" a través d'acords comercials "té tot el sentit del món", tot recordant que els intercanvis de productes generen tres milions de llocs de treball al sector agroalimentari dins la UE i exportacions per valor de 235.000 milions d'euros.
Recta final
La trobada d'aquest dimecres celebrada a Brussel·les ha servit perquè els ministres dels 27 tornin a discutir els punts més convulsos de l'acord del Mercosur, vinculats sobretot a les salvaguardes que inclourà el document per evitar que el sector agrícola de la UE pugui veure's perjudicat per l'entrada lliure d'aranzels de productes agroalimentaris procedents dels països sud-americans.
La reunió tenia com a objectiu aplanar el terreny de cara a una trobada prevista per aquest divendres entre els ambaixadors dels diferents estats membres per tractar novament l'acord amb el Mercosur. Precisament divendres es presenta com una data clau en la negociació, ja que els ambaixadors podrien donar llum verda al pacte -a través d'una majoria qualificada- i desbloquejar-ne la signatura formal.
Preguntat per la possibilitat que la situació es desbloquegi finalment aquesta setmana -després de fracassar en la cimera de líders celebrada el 18 de desembre passat-, Sefcovic ha optat per la prudència i ha dit que prefereix "no especular" sobre dates i decisions.