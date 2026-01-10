SANITAT
Un nou cas de grip aviària obliga a sacrificar 9.000 ponedores en una granja de Castellnou
Segon focus de la malaltia, ara al Pla d’Urgell, que amplia el radi de vigilància. Implica quatre municipis més: Bellvís, la Fuliola, Linyola i el Poal, i afecta quatre noves granges
La conselleria d’Agricultura ha confirmat un nou cas de grip aviària en una explotació avícola situada a 3 quilòmetres del focus inicial de Bellpuig, en concret a Castellnou de Seana, dins del radi de vigilància establert arran del focus confirmat el dia de la vigília de Nadal. El nou focus s’ha identificat de forma ràpida, arran de proves analítiques preventives que s’estan fent a totes les granges del perímetre. Ara caldrà sacrificar els 9.000 animals d’aquesta explotació de forma immediata, segons la conselleria. Fonts del sector van explicar que la granja té capacitat per a 9.000 gallines ponedores i un miler de galls. Agricultura ha establert un nou radi de vigilància de 10 quilòmetres al voltant de la granja afectada, cosa que obliga a incrementar en quatre el nombre de pobles afectats (Bellvís, la Fuliola, Linyola i el Poal) i quatre també les explotacions incloses en l’àrea de control.
Sacrificis i desinfecció
S’activaran totes les mesures de bioseguretat, i després dels sacrificis previstos per ahir, es preveu que avui mateix es procedeixi a les tasques de neteja i desinfecció, així com el reforç dels controls sanitaris a la zona. Les noves explotacions que s’afegeixen al radi de control seran inspeccionades d’acord amb els protocols sanitaris vigents. Pel que fa a la salut de les persones, s’ha activat la coordinació amb l’Hospital Arnau de Vilanova per fer el seguiment preventiu dels treballadors de les granges incloses dins dels radis de vigilància. Fins ara, al món només s’han detectat alguns casos puntuals de grip en persones amb alt contacte directe amb els animals, sempre en l’àmbit laboral, i sense afectacions greus, va recordar el departament que dirigeix Òscar Ordeig. El Govern insisteix que el consum de carn d’aus de corral i d’ous no suposa cap risc per a la salut de les persones.
Pesta i dermatosi
Quant a la pesta porcina africana, el Govern manté tots els esforços concentrats en la contenció del focus. Els 18 nous positius comunicats recentment corresponen a deteccions acumulades dels últims dies. En total són 47 casos, tots localitzats en senglars, cap en granja.
En relació amb la dermatosi nodular contagiosa, va insistir que el focus detectat recentment correspon a una explotació parcialment vacunada. Al novembre es va emetre un requeriment formal al propietari de l’explotació perquè completés la vacunació obligatòria de tots els animals, requeriment que no va ser atès, va dir. Per això, obrirà un expedient sancionador.
Va recordar que tots els animals han d’estar vacunats abans del 31 de gener i que, altrament, s’aplicaran mesures coercitives.