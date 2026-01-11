AGRICULTURA
Els pagesos aixequen el tall de l’A-2, però els mantenen en altres punts de Catalunya
Lamenten que Ordeig no hagi respost a la seua proposta de reunió a Madrid contra Mercosur i el conseller demana “responsabilitat”. Concentrats a Fondarella tenien previst traslladar-se a Tarragona
Els pagesos que es trobaven concentrats a l’autovia A-2 a l’altura de Fondarella van aixecar ahir al migdia el tall que mantenien des de dijous passat per protestar or l’acord de Mercosur i els vehicles van poder tornar a circular després que els serveis de manteniment arreglessin la via. Una de les portaveus del Gremi de la Pagesia Catalana, Mar Ariza, va afirmar que la intenció era desplaçar-se a altres punts on la protesta continua activa, com a l’autovia A-27 d’accés al port de Tarragona. Les concentracions també es mantenen aquest cap de setmana a l’autopista AP-7 entre Borrassà i Vilademuls (Girona), a la C-16 entre Casserres i Berga (Girona). Així mateix, la circulació es mantenia restringida per als camions a l’N-II entre Bàscara i Pontós (Girona) i en la C-38 al coll d’Ares, on ahir als concentrats els va sorprendre una abundant nevada.
Ariza va lamentar que el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, no es pronunciés sobre la proposta d’acompanyar representants del sector a Madrid per defensar el no a l’acord, que està previst que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, segelli el cap de setmana vinent al Paraguai, tal com es va posar sobre la taula durant la reunió mantinguda divendres. Per la seua part, el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va afirmar que buscaran bloquejar la ratificació del pacte a l’Eurocambra. Per a això han contactat amb diversos partits. D’altra banda, Roqué va assegurar que el fet que s’hagi optat per mantenir el pressupost de la PAC, una altra de les seues reivindicacions, ha fet veure una mica de “solució” per al sector.
Ordeig, que va afirmar estar en “constant contacte” amb representants del Gremi per intentar que s’aixequin els talls de carreteres, va demanar “responsabilitat per evitar mals majors”.
Tractorades contra l’acord amb el Mercosur es van repetir ahir també en diferents punts d’Espanya com Galícia o Cantàbria. Així mateix, que per avui els agricultors catalans tenen previst portar a terme una marxa lenta pel centre de Tarragona.
El boví, entre els sectors que temen ser els grans perdedors
Una majoria dels països de la Unió Europea va donar divendres llum verda a la firma de l’acord comercial amb el Mercosur, un pas clau cap a l’acabament d’un pacte històric que fa 27 anys que es negocia i crearà la zona més gran de lliure comerç del món en plena tancada proteccionista dels EUA. En el vot de divendres, i després de reforçar les salvaguardes per protegir els agricultors europeus, Itàlia va passar a recolzar l’acord juntament amb una vintena de socis comunitaris, incloent Alemanya i Espanya. El vot en contra de França, Polònia, Hongria, Àustria i Irlanda, juntament amb l’abstenció de Bèlgica, va ser insuficient perquè els països que donen suport al sí reuneixen un 68,7% de la població europea (el mínim requerit era un 65%).
Per acabar de convèncer els països reticents, els governs europeus van recolzar també establir clàusules de salvaguarda en favor dels agricultors europeus que permetin a la UE reaccionar ràpidament davant de pertorbacions del mercat causades per un augment de les importacions . S’aplicaran, en el cas dels productes sensibles, quan hi hagi preus almenys un 5% inferiors dels articles importats davant dels europeus comparables o bé augments del 5% en els volums d’importació preferencials sobre una mitjana de tres anys. Això es considerarà, per regla general, prou motiu per iniciar una investigació, que podria portar a una suspensió dels avantatges aranzelaris per al Mercosur.Tanmateix, aquestes clàusules no calmen ni de lluny els agricultors, que se senten moneda de canvi: indústria a canvi de camp. De fet, el sector industrial, com el de l’automòbil europeu, confia a ser dels grans beneficiats del pacte. Els pagesos alerten que entraran productes sense les mateixes exigències de producció i afirmen que arribarà carn amb hormones prohibides a la UE, per exemple. Els sectors que temen més la competència són els de les carns, en especial la del boví, o els cereals. Per contra, el ministeri d’Agricultura afirma que és una oportunitat per a l’oli d’oliva o el vi.