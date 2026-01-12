Els pagesos del tall al Port de Tarragona comencen a aixecar la protesta
Han obert el pas d'un carril d'entrada i sortida al Port i marxaran en columna quan acabin de recollir
Els pagesos del tall a l'accés al Port de Tarragona per l'A-27 han decidit aixecar la protesta. Han obert el pas d'un carril d'entrada i sortida, mentre recullen els efectes de la mobilització. La previsió és que marxin en columna quan tot estigui recollit.
La decisió s'ha pres després de passar la quarta nit al ras, en el marc de les protestes iniciades per la pagesia a Catalunya contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. A més, de l'accés al Port de Tarragona, els pagesos van decidir aquest diumenge al vespre mantenir els talls a l'AP-7 entre Borrassà i l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, la C-16 al Berguedà, l'N-II a l'Alt Empordà i la C-38 al Coll d'Ares.