Investigat per aplicar un herbicida amb dron en un camp d’ordi de la Noguera i provocar danys en fruiters propers
El fitosanitari utilitzat està prohibit per a aplicació aèria
La Guàrdia Civil de Lleida ha iniciat una investigació contra un pilot de dron d’una empresa per un presumpte delicte de danys, després de l’aplicació d’un herbicida en camps d’ordi que va afectar parcel·les de fruiters limítrofs. Els fets, investigats en el marc de l'operació 'Vent de Ponent', es van desencadenar arran d’una denúncia presentada per tres propietaris de la comarca de la Noguera, els qui van reportar greus perjudicis en els seus cultius fruiters, que es trobaven en plena fase de floració.
Segons la denúncia, una empresa amb seu a Tarragona va ser contractada per aplicar herbicides en parcel·les d’ordi mitjançant una aeronau no tripulada. Tanmateix, l’aplicació d’aquests productes, possiblement sense considerar les condicions climatològiques i la dispersió del producte, va provocar que els fitosanitaris es dispersessin a les parcel·les adjacents. Aquestes parcel·les, conreades amb arbres fruiters, van patir danys significatius en la seua floració i, conseqüentment, a la seua futura producció.
Investigació i recollida de proves
L’Equip de Protecció de la Naturalesa (EPRONA) de la Comandància de la Guàrdia Civil de Lleida va assumir la investigació. Com a part de l’Operació 'Vent de Ponent', es van dur a terme diverses gestions, incloent la presa de mostres exhaustives en col·laboració amb tècnics de Sanitat Vegetal de Catalunya. Aquestes mostres es van recollir tant de les parcel·les d’ordi on es va realitzar l’aplicació com de les zones de fruiters afectades, sent posteriorment remeses al Laboratori Agroalimentari de Cabrils, a Barcelona, per a la seua anàlisi detallada.
Irregularitats detectades
Durant el transcurs de la investigació, l’EPRONA de la Guàrdia Civil de Lleida va poder verificar, a través de les autoritats competents, que l’empresa tarragonina mancava de l’autorització necessària per dur a terme aplicacions de fitosanitaris mitjançant drons. Addicionalment, es va constatar que els responsables van utilitzar herbicides l’aplicació aèria dels quals està expressament prohibida. Una vegada concloses totes les diligències, es va procedir a la investigació formal del pilot del dron, pertanyent a l’empresa, com a presumpte autor d’un delicte de danys.
Marc normatiu i conseqüències legals
La Guàrdia Civil subratlla que l’aplicació de productes fitosanitaris mitjançant drons és una pràctica en auge en l’agricultura actual. No obstant, en tractar-se d’actuacions aèries, aquestes han de complir rigorosament la normativa vigent i disposar de totes les autoritzacions pertinents. Això inclou les exigències establertes tant en les normatives de Seguretat Aèria com en les de Sanitat Vegetal, fonamentals per garantir la seguretat i la protecció del medi ambient i els cultius. Les diligències corresponents han estat ja entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Balaguer per a la seua tramitació judicial.