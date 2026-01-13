RAMADERIA
Ramaders del Pallars demanen agilitzar els permisos per caçar de nit
Per reduir els danys provocats per la fauna salvatge a les explotacions
Ramaders del Pallars reclamen a la Generalitat més flexibilitat en els permisos de caça nocturna com a mesura urgent per reduir els danys provocats per la fauna salvatge a les explotacions. Els productors, afectats especialment per senglars, cabirols i daines, denuncien que les restriccions actuals impedeixen actuar amb eficàcia quan els animals envaeixen els prats i camps closos. Daniel Ricou i Gerard Cardona, dos ramaders del Pallars, han completat una formació especialitzada per capacitar caçadors en la captura segura i eficient de fauna cinegètica. Ricou va assegurar haver patit pèrdues superiors als 5.000 euros el 2024 per les destrosses ocasionades per aquests animals. Ambdós defensen la necessitat de facilitar l’obtenció de permisos nocturns i permetre l’ús de silenciadors, així com abatre exemplars mascles que no puguin classificar-se com a trofeus.
Actualment, els titulars d’explotacions han de sol·licitar autorització prèvia cada vegada que detecten danys, i només poden actuar en finques indicades. Aquesta rigidesa, expliquen, els impedeix intervenir si els animals creuen a parcel·les limítrofes, encara que continuïn els perjudicis.
Els ramaders també demanen ampliar els períodes d’actuació, especialment durant els caps de setmana i estiu, quan l’activitat animal és més gran.
A banda de les pèrdues econòmiques, alerten dels riscos sanitaris vinculats a l’excés de fauna, com la tuberculosi, i de l’increment d’accidents de trànsit. Reclamen agilitzar procediments i reforçar la coordinació de caçadors per a un control més efectiu.