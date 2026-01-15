Augmenten els danys per conills en finques del Segrià, amb afectacions a la part productiva dels arbres
Pagesos fan podes preventives i apliquen tractaments fitosanitaris tot i que reconeixen que són "mesures pedaç"
La plaga de conills continua fent estralls a finques d'arbres fruiters del Baix Segre. Després de la nevada del dia de Reis, pagesos de la zona han detectat un augment dels danys als camps, en aquest cas a la part productiva de l'arbre. "El conill normalment rosega el tronc, però aquesta vegada han pujat a l'arbre per buscar brots més tendres", ha explicat el cap sectorial de Fruita Dolça d'Asaja, Jordi Vidal, qui també ha afegit que en zones de sobrepoblació, l'animal causa danys de l'entorn d'un 30% de les explotacions. Per pal·liar l'afectació, pagesos fan podes preventives i apliquen tractaments fitosanitaris. Tot i això, també reconeixen que es tracta de "mesures pedaç" i reclamen buscar més solucions.
En èpoques de molt fred o de reproducció, els conills busquen aliment arreu, també als camps fruiters on provoquen greus danys econòmics afectant la viabilitat de les explotacions agràries. Si bé normalment l'animal rosega la part inferior de l'arbre, arran de la nevada d'aquest mes de gener, pagesos han detectat que els animals han actuat a les parts superiors de l'arbre.
La situació obliga els productors a fer diferents actuacions, des de podes preventives, per deixar l'aliment a l'abast dels conills, fins a l'aplicació de productes fitosanitaris i una barreja de calç i coure a l'escorça de l'arbre per repel·lir els animals. Vidal ha considerat que aquestes mesures "són pedaços i no funcionen al 100%" i considera que "es necessita ampliar el ventall de recursos". "És desesperant perquè ens trobem indefensos per la rapidesa en què es produeixen els danys", ha destacat.
Així mateix, el cap de la sectorial de Fruita Dolça d'Asaja també ha assenyalat que el conill és un animal que "s'adapta molt bé a les circumstàncies del territori" i que també fa malbé cultius que "històricament no tenien afectació per aquest animal". D'altra banda, aquest dijous des d'Asaja s'ha organitzat una jornada al municipi d'Aitona (Segrià) per donar a conèixer els ajuts que ofereix el Govern per pal·liar els danys i fer front comú entre pagesos, caçadors i agents rurals per rebaixar la població de conills.
Ajuts per protegir els conreus
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ja ha obert línies d'ajuts per finançar mesures per protegir conreus de l'excés de fauna cinegètica. Els diners podran servir per instal·lar tanques, comprar dispositius amplificadors de llum per a la caça nocturna, munició o per contractar serveis privats per al control de les espècies cinegètiques. El Govern destinarà més de 2 milions d'euros als ajuts, que van fins als 50.000 euros per beneficiari en funció del tipus, ja que hi ha quatre línies diferents.