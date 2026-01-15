AGRICULTURA
Les pluges auguren una collita de més de sis tones de tòfona negra
Superaria la producció de l’any passat amb preus entre 200 i 400 euros per quilo
Els productors de tòfona negra preveuen que la campanya del 2026 superi la de l’any passat, en què es van arribar a recollir sis tones d’aquest fong. No obstant, l’augment de la producció pot causar un efecte de contenció en els preus, que són entre els 200 i 400 euros per quilo. Segons l’investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i secretari de l’Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, Daniel Oliach, “les condicions climatològiques han estat molt bones gràcies a les pluges i a les temperatures suaus de la primavera passada”, per la qual cosa la producció d’aquesta temporada “té molta quantitat i també qualitat”.
Aquestes condicions favorables han permès, fins i tot, “que s’estiguin trobant exemplars silvestres”, molt escassos durant els últims anys per culpa de la sequera. Oliach representa uns 160 productors de tot Catalunya, entre els quals sumen un miler d’hectàrees dedicades a aquest cultiu, que actualment pot ser controlat d’una forma molt precisa gràcies a solucions tecnològiques. Els productors, per exemple, poden mesurar la humitat del terreny, o la quantitat d’aigua que cal aportar, la qual cosa permet tenir una producció estable i “acceptable”, segons Oliach.
Lleida és la província catalana que més superfície dedica a la producció de la trufa negra en plantacions controlades i representa més del 75% de la superfície d’aquest cultiu a tot Catalunya. La Noguera, el Solsonès, les Garrigues, el Jussà i l’Alt Urgell són les comarques catalanes més productives. El 95% de la tòfona s’exporta a França, Itàlia, els EUA i la Xina.