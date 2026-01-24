AGRICULTURA
Aixecades les restriccions per la dermatosi de França
Ordeig informa que la vacunació al radi de Campmany és al 99%. No hi ha detecció de nous casos de grip aviària
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar ahir des de Lleida l’aixecament de les restriccions a les zones afectades de Catalunya pels focus de dermatosi nodular contagiosa (DNC) a França. En concret, ahir es van aixecar les restriccions a 79 municipis i 1.079 explotacions de boví, més de la meitat de les que les patien. La Comissió Europea va avalar el final de les restriccions a causa del “bon treball” de Catalunya en la gestió, segons Ordeig.
En relació amb el cas a Campmany (que va sortir el 7 de gener i que té un expedient obert), les restriccions –que afecten 165 municipis i 1.065 explotacions– es mantindran fins al 26 de febrer si no hi ha més positius. El conseller va mantenir una reunió amb el sector i va assegurar que hi ha una negociació en marxa per donar ajuts o flexibilitzar l’entrada d’animals. Així mateix, Ordeig va informar que en el radi d’afectats la vacunació és al 99% i va recordar que tots els animals han d’estar vacunats abans del 31 de gener i que, en cas contrari, s’enfrontaran a sancions.
Sobre la grip aviària, Ordeig va afirmar que no hi ha nous casos i que es preveu aixecar les restriccions l’11 de febrer.
Detecten 21 nous positius de PPA, tots dins del radi
■ El Govern va informar ahir de la detecció de 21 nous casos positius en senglars de la pesta porcina africana (PPA) dins del radi de 6 quilòmetres. D’aquesta manera, la xifra de positius arriba als 85, i es mantenen les mateixes restriccions que fins ara.El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar que en els propers dies presentaran una proposta de flexibilització de l’accés dels ciutadans al medi natural al radi de 6 a 20 quilòmetres –després d’escoltar al comitè científic–, però mantenint les restriccions a les granges i l’operatiu dels 20 quilòmetres. A més, va destacar que les captures de senglars estan augmentant i que la caça podrà entrar en el radi de 6 a 20 quilòmetres sota certs condicionants.