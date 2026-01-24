POLÍTICA
Sánchez demana l’aplicació provisional “immediata” de l’acord amb Mercosur
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va cridar a l’aplicació provisional “immediata” de l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur, després que el Parlament acordés aquest dimecres portar el pacte davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pels dubtes de la seua compatibilitat amb el Dret comunitari. Sánchez va insistir que la posició del Consell ja està fixada des de finals de l’any passat, i va defensar que Europa ha d’accelerar la seua integració econòmica i ampliar aliances comercials veient l’actual context geopolític.
Per la seua part, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, va demanar “respectar” la decisió dels eurodiputats i les prerrogatives de l’acord, malgrat que va apuntar que es tracta d’un aclariment jurídic i va cridar a “no dramatitzar en excés”. Per la seua banda, el Partit Popular va acusar Vox i l’“esquerra radical” d’“agilitzar” l’entrada en vigor de l’acord amb Mercosur, que “danya” el camp espanyol, a l’entendre que portar-lo a la Justícia “treu les garanties que podien tenir els agricultors espanyols en l’acord”.
Paral·lelament, Junts Impulsem presentarà una moció per rebutjar l’acord en el pròxim ple de la diputació de Lleida.