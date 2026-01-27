Denuncien les condicions d'una granja de Juneda i aquesta els respon que les fotos són "plans curts, editats i sense continuïtat"
Urgasa, l'empresa assenyalada, explica en un comunicat que empendrà accions legals per "preservar la veracitat dels fets, defensar els nostres drets i la reputació de les persones que formem part de la companyia"
ARDE Global, una organització animalista, ha denunciat una explotació de guatlles de Juneda. La granja, propietat d'Urgasa, es dedica a la producció d'ous de guatlla i té el segell de benestar animal. L'entitat assegura que gràcies a la investigació que han dut a terme han documentat "greus irregularitats sanitàries i possibles delictes de maltractament i estafa".
A les imatges del documental que han publicat a YouTube per denunciar les pràctiques de la granja, s'hi poden veure aus en estat de descomposició juntament amb les altres engabiades. Des de l'entitat també denuncien la brutícia que es veu arreu de les instal·lacions, i com l'aviram conviu amb una quantitat molt gran d'excrements i altres restes orgàniques; una imatge que, segons ARDE, "contrasta frontalment amb la imatge de sostenibilitat i benestar que es trasllada als consumidors”.
Les imatges que ha difós ARDE Global corresponen a una investigació feta a finals d’octubre de 2025 en una explotació formada per cinc naus amb prop de 130.000 perdius engabiades.
Urgasa es defensa i diu que han iniciat un procediment jurídic
L'empresa responsable d'aquestes explotacions de guatlles de Juneda, Urgasa, ha emès un comunicat on expliquen que han "iniciat, juntament amb els nostres serveis jurídics, un procediment per preservar la veracitat dels fets, defensar els nostres drets i la reputació de les persones que formem part de la companyia". L'empresa diu que les imatges mostren diferents moments amb "plans curts, editats i sense continuïtat", i que algunes de les afirmacions no són certes, tot i que no han especificat quines.
Per rebaixar l'alarma, expliquen que els ous passen un control, "descartant aquells que no compleixen les exigències de qualitat", i que el centre "està auditat i certificat d’acord amb l’estàndard IFS en seguretat alimentària i traçabilitat". De fet, segons Urgasa, la granja va ser inspeccionada els dies 20 i 21 de gener d'aquest mateix any.
Unió de Pagesos critiquen que hagin entrat a les instal·lacions
Per la seua banda, Unió de Pagesos (UP), que aquest dimarts al matí ha fet la seua valoració anual sobre les explotacions aviàries a Catalunya, ha parlat sobre la denúncia d'ARDE. El responsable de sectors Ramaders i Política de Seguretat Alimentària d’Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, ha criticat que els animalistes es puguin “permetre el luxe” d’entrar en una granja i fer fotos “amb la que està caient sanitàriament” i ha assenyalat que les imatges que ha vist entren dins de la “normalitat” en una explotació així.