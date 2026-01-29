Junqueras, arran de l'acord amb Mercosur: "Volem que allò que s'exigeix a la nostra pagesia s'exigeixi a tothom"
La portaveu d'ERC al Parlament europeu, Diana Riba assegura que treballen "paralitzar" un tractat comercial "injust" amb el sector agrari
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha explicat aquest dijous en un acte a Lleida, que considera que cal "exigir a tothom allò que s'exigeix a la nostra pagesia", en relació amb l'acord de la UE amb Mercosur. Així ho ha manifestat per exposar els motius pel qual el tractat comercial pot esdevenir una amenaça a la sobirania alimentària. En aquest sentit, Junqueras ha destacat la voluntat de "garantir que els ciutadans no hagin de consumir productes produïts sense les normatives que s'exigeixen als nostres pagesos". Per la seva banda, la portaveu d'ERC al Parlament Europeu, Diana Riba, ha assegurat que des de Brussel·les es treballa per "paralitzar" un tractat comercial que esdevé "injust" i que posarà "clarament en perill" el sector agrari.
Riba ha assenyalat que ERC "sempre està a favor dels acords comercials internacionals sempre que siguin justos". En aquest sentit, la portaveu del partit al Parlament Europeu ha dit que el de Mercosur és un tractat en el qual "el sector primari català i europeu patirà injustícies molt grans", fent referència a la producció d'aliments en situacions de desigualtat i la competència deslleial entre productes.
"Hem vist en els últims anys una Europa que ha subcontractat la defensa als Estats Units, l'energia a Rússia o el sector industrial a la Xina. Ara creiem que amb l'acord se subcontractarà la nostra sobirania alimentària a tercers països", ha destacat Riba, qui també ha recordat el vot favorable d'ERC per dur l'acord del tractat comercial als tribunals europeus.
Esquerra Republicana de Catalunya ha organitzat l'acte nacional 'L'impacte de l'acord del Mercosur en el sector primari: reptes i alternatives' que ha comptat, entre altres, amb les intervencions de la vicesecretària general del Món Rural, Solés Carabasa; Raquel Serrat, coordinadora nacional d'UP; Jordi Vidal, coordinador tècnic i cap d'assessorament tècnic de JARC; Ramon Sarroca, president de la Federació Cooperatives Agràries de Catalunya i Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida.