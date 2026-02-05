Unió de Pagesos reclama que s'apliquin els nous productes fitosanitaris per gestionar les plagues
El sindicat constata una situació d'alerta en conreus de fruita de pinyol, llavor, olivera, arrossars i cítrics
Unió de Pagesos demana que s'autoritzen els nous productes fitosanitaris que donaran al sector més facilitats a l'hra de controlar i gestionar les plagues dels conreus, com ara les dels conills. El sindicat ha constatat una situació d'alerta en cultius de fruita de pinyol, fruita de llavor, olivera, arrossars i cítrics i ho atribueixen a la reducció de productes autoritzats que no s'ha compensat amb alternatives. UP ha presentat la demanda amb 22 propostes a la mesa de l'ús sostenible de productes fitosanitaris que convoca el departament d'Agricultura, on s'acorden peticions per traslladar-les al Ministeri. El sindicat també exigeix més recursos perquè s'investiguin mètodes alternatius als productes químics per combatre les plagues al camp.
UP ha alertat d'afectacions causades per la plaga de la mosca en els cultius d'olivera; del cargol poma en el cas dels arrossars; del cotonet de Sudàfrica en cítrics; o de la psila en pereres. Així mateix, el sindicat també ha demanat l'aplicació de productes contra el foc bacterià, la mosca de la fruita, les cotxinilles, pugons i trips en el cas de la fruita de pinyol.
El responsable de sectors vegetals d'UP, Jaume Gardeñes, ha sentenciat que "actualment hi ha fongs i bacteris que no els podem acabar de combatre i els productes proposats són perquè els pagesos puguin tirar endavant les campanyes amb una mica de condicions." Des de l'organització agrària exposen que entre el 2021 i el 2025 l'Estat només ha registrat 16 nous productes, mentre que en el mateix període se n'han perdut prop d'un centenar i, des del 2017, s'ha suspès la utilització de més d'un miler de productes.
El sindicat també ha alertat de dificultats d'accés a productes fitosanitaris considerats menors. Uns sectors, aquests, amb poc interès per a les indústries per la poca superfície que representen, fet que deriva en una manca de productes disponibles. Pel que fa a la fruita seca la problemàtica se centra en les especialitats com l'avellana, el garrofer, o el pistatxer. "Pràcticament no tenen matèries actives", ha exposat el responsable de la fruita seca, Sergi Martín, qui ha apuntat que la falta de productes fitosanitaris "provoca mermes de producció que arriben fins al 50%". En aquest sentit, UP ha demanat que els insecticides i acaricides que s'utilitzen en el conreu d'ametller, també es puguin utilitzar en avellaners. Un cas igual és el del garrofer, motiu pel qual el sindicat ha demanat que productes autoritzats en altres conreus llenyosos es pugui ampliar en aquests arbres.
En el cas del cultiu d'arròs, la situació també es veu agreujada per la seva condició de conreu de categoria d'ús menor. En aquest sentit, Josep Antoni Vidal, de la sectorial d'arròs d'UP, ha explicat que les dificultats per combatre les males herbes limita al pagès a conrear un tipus determinat d'arròs. En aquest sentit, el sindicat ha demanat ampliar el catàleg de fungicides i el permís per utilitzar productes que ja s'apliquen a Itàlia.
Disparitat de criteris dins la mateixa UE
El sindicat també ha posat sobre la taula la disparitat de criteris dins de la Unió Europea que provoquen una competència deslleial entre productors de diferents països. UP ha posat d'exemple el producte flufenancet, permès per la Comissió Europea fins al 10 de desembre del 2026 i per al qual França, Itàlia i Espanya han fixat dates diferents d'aplicació.