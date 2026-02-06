Els pagesos aparquen els tractors a la Gran Via de Barcelona amb la intenció de passar la nit: “Venim a fer pedagogia”
Reclamen a Ordeig que “es posi les piles” i que no només “comparteixi” reivindicacions sinó que les “solucioni”
Agricultors i ramaders han aparcat desenes de tractors i vehicles a la Gran Via entre Rambla Catalunya i plaça Universitat amb la intenció de passar-hi la nit i apropar a la ciutadania de Barcelona les seves reivindicacions. La protesta dels pagesos, amb la participació d'una quinzena d'agricultors lleidatans, s'ha situat davant la seu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per reivindicar la protesta de fa dos anys quan van portar més de 2.000 tractors a la capital i per denunciar que no s’han complert tots els compromisos. El portaveu del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginabreda, ha reclamat al conseller Òscar Ordeig que “es posi les piles” i que no només “comparteixi” reivindicacions sinó que les “solucioni”.
En una atenció als mitjans, Ginabreda ha assegurat que l’administració “sap de memòria” les seves peticions i ha reclamat que vinguin “amb respostes”. “Si veniu amb promeses no cal que vingueu, perquè us estalviareu una escridassada”, ha dit.
Entre les reclamacions de la pagesia, ha enumerat defensar la posició contrària del sector a l’acord entre la UE i Mercosur, avançar en els protocols sanitaris davant l’onada de malalties que pateix el sector o recalcular els impostos d’hidrocarburs.
Els pagesos tenen la intenció d’organitzar “una festa” en les dues illes de la Gran Via que estan ocupant amb xerrades, tallers d’horticultura, arrossades, gimcanes infantils i concerts. “Nosaltres hem vingut a fer una festa, a fer una celebració, celebrem dos anys, però també venim a fer-vos la pedagogia, a explicar-vos a qui som, a què ens dediquem, què fem, i som el vostre rebost”, ha dit Ginabreda.
Les columnes han entrat per l’avinguda Meridiana a quarts de dotze i s’han dirigit cap al carrer Aragó i han girat per Balmes per anar cap a la seu de la conselleria encapçalada per Òscar Ordeig, a qui han reclamat solucions. “Ja sap les nostres peticions, els sap de memòria, és molt coneixedor, ell diu que hi estan treballant molt. Si ve, que vingui amb algun resultat. I si no, no cal que vingui, perquè no cal esverar el personal i que surtin imatges dels pagesos escridassant el conseller, que tampoc ho volem”, ha afegit.
La voluntat dels agricultors és dur a terme activitats reivindicatives i divulgatives per fer arribar el "malestar" de la pagesia i fer entendre el que pot suposar que el Tractat de Mercosur tiri endavant. En aquest sentit, els productors han insistit que l’acord “no és favorable per la ciutadania europea i no és un bon tractat per la ciutadania catalana”, ja que comporta “un risc alimentari de salut”.
Per aquest motiu, han reclamat el suport dels barcelonins, que els acompanyin i “gaudeixin de la Festa Major que muntarem aquí aquests dos dies”. “Sabem que el sistema i l'administració no funcionen. Sabem que falla per molts cantons. Aquí el que no us falla és la pagesia, que cada dia us donem menjar tres cops al dia”, ha reivindicat Ginabreda.
Precisament, el conseller ha garantit als pagesos que hi haurà “resultats”, però ha avisat que “cal anar a l'una” i que tot no canviarà “en tres dies”. “El que depèn de nosaltres anirem a totes, i el que hem de traslladar a Brussel·les a totes cap allà que hi hem d’anar”, ha remarcat en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha afegit que cal anar “amb propostes concretes sota el braç”.
Les mobilitzacions s’han encaminat cap a Barcelona des de primera hora del matí. Els més matiners han estat els de Girona, que cap a les 7h han plantat una vintena de tractors acompanyats de diversos cotxes, que han agafat carreteres secundàries i es trobaran amb la columna d'Osona, del Bages i la del Vallès a la C-17 a Granollers. A Tarragona, una quarantena de pagesos en cotxes han sortit cap a les 8h. Al Bages, diversos tractors han sortit cap a les 9.00 h. Les columnes d'agricultors han entrat a Barcelona a dos quarts de dotze per l'avinguda Meridiana.