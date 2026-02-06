Govern i organitzacions agràries acorden permetre la instal·lació de plantes de compostatge a les ZEPA
La Generalitat preveu pagar enguany els 7 milions d'euros de compensacions als agricultors afectats per aquestes zones protegides
Govern i organitzacions agràries han acordat flexibilitzar els criteris per permetre la instal·lació de plantes de compostatge de gestió agrària i ramadera a les ZEPA, les zones d'especial protecció d'aus. Tot i que la normativa no prohibeix explícitament aquests projectes, la interpretació que en feia l'administració era "restrictiva" a ulls dels sindicats. L'acord s'ha pres en una reunió a Tàrrega per fer seguiment de la gestió d'aquestes zones protegides. A la trobada, el Govern ha refermat l'acord pactat al desembre per compensar amb 7 milions d'euros les 14.000 hectàrees de ZEPA excloses de regadiu del canal Segarra-Garrigues i ha indicat que preveu que els agricultors puguin rebre l'ajut abans d'acabar l'any.
La reunió per tractar la gestió de les ZEPA ha comptat amb la participació de representants dels departaments de Territori i d'Agricultura i de membres d'Unió de Pagesos, JARC, Asaja, Gremi de la Pagesia, Plataforma Pagesos o Conills, Assemblea Pagesa i Comunitat de Regants del canal Segarra-Garrigues.
L'acord per flexibilitzar la instal·lació de plantes de compostatge a les ZEPA no comporta una modificació de la normativa, sinó un "canvi d'interpretació" de la norma, ha assenyalat el responsable de Sectors Ramaders d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan. El canvi interpretatiu es farà efectiu en uns 15 dies i s'aplicarà a les plantes de compostatge sempre que els productes tractats provinguin de l'agricultura i la ramaderia dins d'una limitació de 35 quilòmetres.
Les organitzacions també han celebrat la intenció del Govern de pagar enguany els 7 milions d'euros acordats al desembre per compensar als agricultors de les ZEPA excloses de regadiu del canal Segarra-Garrigues. "Se'ns ha confirmat que aquests 7 milions d'euros hi seran, que es buscarà la fórmula perquè siguin assumits a final d'any i, per tant, que els pagesos els puguin cobrar abans de finalitzar l'any", ha indicat el president d'Asaja Catalunya, Pere Roqué.
La reunió d'aquest divendres s'ha centrat en la gestió de les ZEPA de la zona del canal Segarra-Garrigues. Tot i això, Govern i organitzacions preveuen reunir-se de nou d'aquí a un mes per abordar les zones protegides d'altres punts de les comarques de Ponent.