Les mobilitzacions dels pagesos entren a Barcelona per l’avinguda Meridana amb desenes de tractors
Els agricultors i ramaders reivindiquen la protesta de fa dos anys quan van portar més de 2.000 tractors a la capital
Les mobilitzacions del pagesos han entrat a Barcelona a quarts de dotze en una protesta que posa a prova la mobilitat de la xarxa de transport catalana enmig de la crisi a Rodalies. Els agricultors i ramaders de Girona, Vallès i Osona s’han trobat a Granollers i s’han encaminat en marxa lenta cap a la capital, entrant per l’Avinguda Meridiana. En un inici, també tenien previst entrar per altres punts, però els Mossos els han fet agrupar. Desenes de tractors han circulat per l’Avinguda Meridiana en direcció a la seu del Departament d’Agricultura, a la Gran Via. Els agricultors han afirmat que per "solidaritat" amb els problemes de mobilitat evitaran "molestar més del compte" i garanteixen que es pot accedir a la capital catalana.