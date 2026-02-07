MESURES
Permesa l'aplicació excepcional d'un producte biològic contra el foc bacterià en pereres i pomeres
El fitosanitari s'ha autoritzat a Catalunya, l'Aragó i la Rioja entre el 15 de març i el 12 de juliol
El Ministeri d'Agricultura ha autoritzat l'aplicació excepcional d'un producte biològic per combatre la malaltia del foc bacterià en pereres i pomeres, segons han informat el Departament d'Agricultura i Afrucat.
El fitosanitari, a base de bacteriòfags, s'ha autoritzat a Catalunya, l'Aragó i la Rioja per un període entre el 15 de març i el 12 de juliol. La resolució d'autorització estableix les condicions de dosis, nombre d'aplicacions, volums i terminis de seguretat, entre d'altres, que s'han de complir en la seva aplicació.
El producte es troba actualment en fase de registre a la Unió Europea, amb l'objectiu de disposar d'una eina addicional per al control del foc bacterià (Erwinia amylovora) en els cultius de perera i pomera.
"Aquesta autorització pot ajudar a la supervivència de moltes plantacions", ha anunciat la directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Rosa Altisent, que ha recordat la "forta afectació" per foc bacterià a la campanya de l'any 2025, la greu preocupació pels danys ocasionats i la dificultat del seu control. "El Govern continua treballant per garantir les eines al sector fructícola per millorar en sanitat vegetal i reafirmar-nos com un país productor de referència", ha assegurat Altisent.
Per la seua banda, el director general d'Afrucat, Manel Simon, ha recordat que el foc bacterià és una malaltia que afecta principalment els fruiters de llavor causant la necrosi de l'arbre. "Es contagia ràpidament i pot arribar a provocar l'arrencada de la plantació sencera", ha avisat Simon.
"Actualment, només podem lluitar contra el foc bacterià amb tècniques culturals, tallant les branques afectades i cremant-les", ha recalcat el director general d'Afrucat, que igualment ha celebrat l'autorització excepcional d'aquest producte biològic. Afrucat, que actualment presideix el comitè de llavor de FEPEX, i el Departament d'Agricultura van iniciar una ronda de contactes amb els representants del sector i els governs de la Rioja, Aragó i Navarra per construir un front comú i traslladar aquesta proposta davant el Ministeri.
El resultat va desencadenar la petició coordinada de tots els governs autonòmics de les zones afectades, que s'ha resolt favorablement amb aquesta autorització excepcional anunciada pel Ministeri d'Agricultura.