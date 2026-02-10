Uns 150 pagesos catalans, 50 des de Lleida, marxen cap a Madrid per protestar contra Mercosur i la PAC
L’Eurocambra aprova un mecanisme per suspendre temporalment parts de l'acord comercial si perjudica el sector agroalimentari, les anomenades 'salvaguardes'
Uns 150 de pagesos catalans, dels quals 50 de Lleida, han començat aquest dimarts una marxa cap a Madrid per afegir-se a la manifestació que es farà demà en contra de la Política Agrària Comuna (PAC) i l'acord amb el Mecosur. Des de Girona han estat una trentena els pagesos que han sortit, acompanyats de dos tractors i, si tot va segons el previst, es trobaran amb la resta a Lleida. Des d'Unió de Pagesos (UP) assenyalen que el tractat de lliure comerç amb el Mercosur és "la gota que ha fet vessar el vas" i reivindiquen la petita i mitjana pagesia. "És molt fàcil que es posin a la boca paraules com relleu generacional, però si aquesta pagesia no és forta, això no és possible", remarca la coordinadora nacional d'UP a Girona, Raquel Serrat.
La trentena de pagesos gironins que han decidit anar a Madrid per afegir-se a la protesta han marxat des de l'esplanada del davant del pavelló de Fontajau. Ho han fet convocats per Unió de Pagesos i amb dos tractors que han carregat a un tràiler, que els traslladarà, primer Lleida, on s'uniran amb més companys i després fins a les portes de Madrid, on iniciaran una marxa amb la resta d'agricultors i ramaders d'arreu de l'Estat fins a tocar del Ministeri d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Un cop allà, l'objectiu és fer arribar el malestar del sector pel nou model de Política Agrària Europea (PAC) que, asseguren, deixa en mans dels estats la gestió que es fa dels diners que es destinen al sector. Això, assenyala la coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, pot provocar "una lluita entre estats a dins de la Unió Europea, o fins i tot entre comunitats autònomes".
"La pagesia és diversa. El que ha de ser la PAC és, precisament, una política comuna, forta i dotada d'un bon pressupost. No es pot deixar en mans dels estats", assenyala Serrat.
D'altra banda, el sindicat també ha carregat contra l'acord de lliure comerç entre la UE i el Mercosur, que "trenca amb el model de petita i mitjana pagesia arrelada al territori". La coordinadora d'UP lamenta que Europa "té més de 70 tractats" d'aquest tipus, però el del Mercosur és "la gota que ha fet vessar el vas".
"El que fan, sense cap mena de vergonya, és firmar tractats de lliure comerç que permeten una competència deslleial. El que hem de fer és posar fi a aquesta hipocresia política i mirar cap a quina banda anem", argumenta Serrat.
Defensa de les eleccions agràries
Des d'UP també han volgut reivindicar el fet de presentar-se a les eleccions agràries, previstes pel dia 27 de febrer, tal com també faran JARC, Asaja i UPA, però que, en canvi ha declinat fer el Gremi de la Pagesia. En aquest sentit, Serrat considera que les eleccions és el lloc per presentar-se "on toca i quan toca" i diu que és l'espai on es poden proposar totes les reivindicacions.
"Es creen fractures entre el mateix sector i el que acaba fent l'administració és fregar-se les mans. Nosaltres ens presentem perquè creiem que el model de petita i mitjana pagesia arrelada al territori mereix i necessita una representació forta", ha conclòs.
Les Eleccions Agràries són l’instrument per escollir les organitzacions i sindicats que participen activament de la interlocució amb la Generalitat a espais com la Taula Agrària, creada el 2012 i que es va convocar de manera extraordinària per abordar els acords comercials amb Mercosur.
L’Eurocambra aprova un mecanisme per suspendre temporalment parts del Mercosur si perjudica el sector agroalimentari
El Parlament Europeu han aprovat aquest dimarts un mecanisme per suspendre temporalment parts de l’acord comercial de la Unió Europea amb el Mercosur si es detecta un augment d’importacions que perjudica el sector agroalimentari europeu. Les anomenades “salvaguardes” de Brussel·les busquen donar més seguretat als agricultors i ramaders. Aquest mecanisme de protecció s’aplicarà un cop entri en vigor l’acord comercial provisional, i continuarà vigent un cop estigui en vigor tot l’acord entre la UE i el Mercosur. Els dos documents s’han firmat, però encara estan pendents de ratificació.
La Comissió Europea s’inclina per aplicar provisionalment l’acord del Mercosur quan “un o més països” d’aquest bloc hagi completat els seus procediments per ratificar l’acord. “Estarem llestos quan ells ho estiguin”, va dir a finals de gener després que l’Eurocambra decidís bloquejar la tramitació parlamentària del pacte comercial fent una consulta legal al Tribunal de Justícia de la UE. Els tractats de la UE permeten als estats aplicar provisionalment el pacte sense l’aval previ del Parlament Europeu “si és necessari”.
Mecanisme per aturar parcialment l’acord
Les salvaguardes del Mercosur són un mecanisme perquè la Unió Europea pugui suspendre temporalment les preferències aranzelàries a determinats productes agrícoles considerats sensibles, com la carn de boví procedent de l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai, en cas que es detecti un perjudici per als productors europeus.
La Comissió Europea hauria d'iniciar una investigació quan les importacions d'aquests productes augmentin de mitjana un 8% en un període de tres anys, la meitat del 10% proposat inicialment per la Comissió. Les investigacions conclouran en un termini de quatre mesos en el cas de productes “sensibles” i, en casos urgents, es podran introduir mesures provisionals en un termini de 21 dies.
A més, la Comissió Europea supervisarà "constantment i proactivament" les importacions de productes sensibles identificats i informarà almenys cada sis mesos sobre l'evolució del mercat i qualsevol risc de perjudici per als productors de la UE. Si la indústria de la UE ho sol·licita "degudament", les investigacions es podran ampliar a altres productes no inclosos en la llista dels sensibles.