Estat dels pantans de Lleida: pràcticament tots plens i a l'espera del desgel
Les conques del Segre i la Noguera Ribagorçana presenten una imatge d'abundància aquest febrer de 2026, amb nivells que freguen el 90% en molts casos, deixant enrere l'agònica situació del febrer del 2024
La situació hídrica a les comarques de Lleida ha fet un tomb respecte al panorama de fa dos anys. Aquest gener ha sigut un gener de pluges amb dades històriques, sent el segon mes de gener més plujós en 114 anys de dades. Això ha acabat no només d'omplir els pantans, sino també en saturar els sòls de la província, i és que el 95% de la demarcació ja no pot absorbir més aigua.
Helena Culleré
Pel que fa als pantans. Si fa dos anys, l'any 2024, per aquestes èpoques els embassaments lleidatans patien per mantenir-se per sobre de mínims històrics, avui la imatge és radicalment oposada: l'aigua desborda i satura. Les dades actuals confirmen una recuperació espectacular, especialment als grans pulmons hidràulics del territori: Rialb i Canelles.
El "miracle" del Segre: Rialb al 90%
El canvi més simbòlic es troba a la conca del Segre. Fa dos anys, el pantà de Rialb, el més gran de la conca, es trobava en una situació delicada, al 33% de la seva capacitat, emmagatzemant només 133 hm³. Avui, Rialb és un mirall ple fins a la vora, emmagatzemant 361 hm³ i situant-se al 89,58%. És una situació que aquest pantà ja va tenir durant la primavera del 2025.
Juntament amb Oliana, que ha passat del 69% al 90,48%, el sistema del Segre acumula avui 437 hm³ d'aigua, una xifra que garanteix les campanyes de reg i l'abastament per a llarg termini, contrastant amb els 191 hm³ que hi havia fa dos anys.
Canelles reviu a la Noguera Ribagorçana
La recuperació més contundent en termes de volum s'ha viscut a la Noguera Ribagorçana. L'embassament de Canelles, que el 2024 agonitzava al 22,53% amb uns escassos 153 hm³, ha triplicat les seves reserves. A dia d'avui, guarda 535 hm³ d'aigua i es troba al 78,79%.
El sistema complet de la Ribagorçana (sumant Escales, Canelles i Santa Anna) ha passat d'unes reserves del 40,67% a un robust 76,38%, doblant pràcticament l'aigua disponible (de 434 hm³ a 815 hm³).
La Pallaresa i l'Ebre, garantia d'estabilitat
A la Noguera Pallaresa, la situació també ha canviat. Els embassaments de Talarn, Terradets i Camarasa sumen actualment un 80,99% de capacitat conjunta (342,6 hm³). Terradets es troba al seu nivell habitual (98,79%) i Camarasa augmenta notablement (96,93%).
Finalment, a l'Ebre, el gegant de Mequinensa es manté en xifres molt saludables, amb més de 1.000 hm³ emmagatzemats (74,49%), assegurant l'estabilitat a la part baixa de la conca.
Un futur immediat sense restriccions
En conjunt, els grans embassaments de la demarcació acumulen avui 2.616,6 hm³ d'aigua, assolint un 78,13% de la seva capacitat total. A més a més, amb el Pirineu ple de neu, i a les portes de l'inici del desgel, que acabarà d'omplir totes les conques. Aigua per donar i per vendre, doncs, a l'espera de que es gestioni el millor possible.