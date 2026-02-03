METEOROLOGIA
Lleida va tancar el segon gener més plujós en 114 anys, amb 107 litres
La ciutat de Lleida va tancar dissabte el segon mes de gener més plujós en 114 anys, des que l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) té dades. El meteoròleg Armand Álvarez va explicar ahir que el rècord des del 1913 el té el mes de gener del 1996, quan es van registrar 129 litres per metre quadrat, davant dels 107 d’aquest any. A l’estació de Raimat del Meteocat, per exemple, va ploure en 20 dels 31 dies del mes i l’episodi més intens es va donar entre el 16 i el 18 de gener, amb 64 litres. De fet, entre els dos últims mesos, desembre i gener, hi ha hagut a la ciutat 31 dies de pluja i 150 litres d’aigua per metre quadrat. El 1996 van ser, entre tots dos mesos (el desembre del 1995 i el gener del 1996), 206,3 litres, segons Aemet. El primer mes de l’any no acostuma a ser dels més plujosos, per la qual cosa els registres d’aquest 2026 són inusuals. En l’últim lustre, per exemple, hi va haver 4 i 3 litres el 2022 i el 2025, respectivament, en tot el mes. El 2023 van ser 20 i el 2024, fins a 42.
Rècord a Port Ainé i Boí
Les persistents nevades estan deixant al Pirineu registres també de rècord, de manera que Port Ainé (330 cm) ja és la tercera estació d’esquí amb més neu del món i Boí Taúll (305), la quarta, segons la revista especialitzada Nevasport. Espot, amb 280 cm de gruix, se situa al vuitè lloc.