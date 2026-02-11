Uns 8.000 agricultors i ramaders amb 500 tractors prenen Madrid contra la futura PAC i Mercosur
Uns 8.000 agricultors i ramaders, acompanyats, d’uns 500 tractors arribats de tot Espanya, convocats per Unió d’Unions d’Agricultors i Ramaders i la Unió Nacional d’Associacions del Sector Primari Independients (Unaspi), han pres els carrers de Madrid en senyal de protesta per mostrar el seu descontentament per les retallades de la futura Política Agrícola Comuna (PAC) i del recent acord comercial UE-Mercosur, així com de la pèrdua de rendibilitat que està portant al tancament d’explotacions.
Des de primera hora del matí, uns 500 tractors, els que ha permès Delegació de govern espanyol i una xifra inferior als 1.500 previstos inicialment pels organitzadors, han anat prenent amb retard i sota una incessant pluja la plaça de Colón des de cinc columnes procedents de Torrejón de la Calzada, Robregordo i Arganda del Rey a la Comunitat de Madrid, així com des de Guadalajara i El Espinar (Segòvia), per culminar el seu recorregut davant el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, on no podran accedir amb els tractors, després de passar pel Passeig de Recoletos i el Passeig del Prat.
Una protesta, on els convocants xifren en uns 8.000 agricultors i ramaders de tot Espanya, que es desenvolupa sota els lemes 'En defensa del camp que alimenta a Europa' i 'Quan el camp s’aixeca, Europa s’atura. No a Mercosur', o 'Si el camp no produeix, la ciutat no menja', on els milers d’agricultors i ramaders, arribats de tot el territori, portaven pancartes en les que es podia llegir 'Mercosur i Retallades PAC la nostra ruïna', 'El camp no es ven, es defensa, No a Mercosur' o 'El camp es mor i té assassins’.
A més, moltes de les proclames apel·laven i interpel·laven directament els ciutadans que veien i aplaudien el pas de la tractorada per la via madrilenya com 'A mi cada vegada em costa més produir i a tu cada vegada et cobraran més, per què no ens unim i ho intentem solucionar'.
Per la seua part, fonts de la Delegació del Govern a Madrid han apuntat que en total són 367 els tractors que participen en les cinc columnes i 56 els autobusos que han arribat a la capital per secundar aquesta protesta.