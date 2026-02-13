Detectats dos casos de pesta porcina fora del radi inicial de Cerdanyola
Agricultura informa de 13 nous positius, sense granges afectades, i incorpora a la zona d'alt risc dos municipis
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat en una compareixença aquest dijous a Lleida la detecció de 13 positius més de pesta porcina africana (PPA) en porcs senglars capturats o trobats morts en el focus de Cerdanyola. Segons ha explicat el conseller, dos d'aquests nous positius s'han trobat per primer cop fora del primer radi de seguretat de sis quilòmetres. Concretament, els dos positius s'han donat en una urbanització de Molins de Rei. Ordeig ha afirmat que era previsible que això succeís i que els dos casos es troben només uns dos quilòmetres fora del perímetre inicial. En total, el nombre de positius notificats és de 155.
Arran de la troballa dels dos positius fora del radi inicial el Govern incorpora a la zona d'alt risc els municipis de Molins de Rei i el Papiol, on s'hi restringeix l'accés al medi natural a partir d'aquest divendres. Ara són 14 els municipis que integren la zona d'alt risc.
Ordeig ha detallat que no hi ha cap granja afectada en el radi de vigilància de la pesta porcina i el segon radi de 20 quilòmetres no es modificarà.