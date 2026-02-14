Riba avisa que l’acord UE-Mercosur serà greu per a l’arròs, cítrics i pesca
L’eurodiputada d’ERC Diana Riba ha advertit aquest dissabte que el pacte UE-Mercosur "afectarà greument als sectors de l’arròs i del cítric, i també al pesquer" i ha afegit que aquests sectors ja estan perjudicats per altres acords comercials.
Ho ha dit amb motiu de la seua reunió entre ERC i Unió de Pagesos sobre l’impacte de l’acord amb Mercosur, i també per la seua visita a l’Exportadora d’Agris de Alcanar, informa ERC en un comunicat.
Riba considera que l’acord posa en risc la sobirania alimentària de la UE, el futur dels agricultors catalans i la capacitat de defensar un model productiu sostenible i just.
"Diem no a aquest Mercosur", ha dit en nom d’ERC, i ho ha justificat al·legant riscos ambientals, socioeconòmics i democràtics, a més d’al·legar que beneficia les grans corporacions en detriment del sector primari, els drets humans, el medi ambient i el consumidor.
Davant el rebuig d’ERC, ha criticat que "molts altres partits polítics diuen una cosa al territori sobre Mercosur i en voten una altra de diferent en el PE".
A més, segons ella, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, intenta reforçar al sector industrial a costa del sector primari.
Riba creu que Europa sí que necessita acords de lliure comerç amb altres regions, però "no és lliure si no és just per a ambdues parts; i clarament l’acord del Mercosur no ho és ni per a nosaltres ni tampoc per als països del Mercosur".
"Necessitem acords que ja funcionen en altres zones del món, i que tenen en compte l’estacionalitat dels productes", ha dit, i ha posat com a exemple que no arribin taronges d’altres llocs quan és temporada de taronja a Catalunya.