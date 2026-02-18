RAMADERIA
Ordeig planteja la reducció “dràstica i urgent” de senglars contra la PPA
Després de la detecció d’un nou cas de pesta fora de la zona d’alt risc, a Sant Feliu de Llobregat. Un enclavament de Barcelona, inclòs en les mesures de control
La conselleria d’Agricultura va confirmar ahir set nou casos de pesta porcina africana (PPA), un dels quals a Sant Feliu de Llobregat, fora de la zona zero inicial de Cerdanyola del Vallès. El municipi s’incorpora a la zona d’alt risc, igual que Molins de Rei i el Papiol. Per la seua banda, el conseller d’Agricultura, Òscar Odreig, va explicar que la detecció del nou cas obliga a ampliar les restriccions, també a un espai delimitat del terme municipal de Barcelona, pertanyent al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Ara són 16 els municipis inclosos a la zona d’alt risc.
En aquests municipis està prohibit accedir al medi natural i fer activitats de forma individual o en grup, però sí que es pot accedir als habitatges, desenvolupar activitats econòmiques en espais tancats o anar a restaurants o a instal·lacions esportives. “Hi ha un corredor natural des de la zona zero cap aquesta zona de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat i els experts diuen que era una zona molt difícil de controlar”, va explicar Ordeig, que va assegurar que és “més fàcil” contenir el brot si avança cap al sud que cap al nord. Espera que les grans infraestructures de l’entorn metropolità i el mar els ajudin a frenar l’expansió de la pesta. En concret, se seguirà una estratègia de “doble tancat” en l’àmbit del Llobregat i el Besòs, així com a la B-23 i l’A2. A més, es vol reduir de forma “dràstica i urgent” la població de senglars en el radi de 20 quilòmetres des de l’inici del brot. Per a això, Ordeig demana mobilitzar tots els recursos i efectius disponibles a Catalunya i a fora. S’ha posat en contacte amb el ministeri i amb la resta de comunitats per aconseguir més incineradores mòbils, trampes i unitats canines. El Govern ja ha fet licitacions d’urgència per adquirir trampes que permeten capturar diversos animals alhora. Segons va explicar Ordeig, des de l’1 de gener del 2026 s’han caçat 13.615 senglars a tot Catalunya, fet que representa “un nivell de captures molt i molt important”.
Alerta contra la fauna
En aquest context, el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va demanar l’actuació urgent contra els senglars a tot Catalunya i a la ciutadania que avisi el 112 si s’albira un d’aquests animals perquè actuïn els agents rurals. Va alertar que està en joc el sector porcí, que és, va recordar, el motor de l’agroalimentació catalana.