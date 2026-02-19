RAMADERIA
Els ramaders insten a acabar amb els senglars a la zona de la pesta
Adverteixen que cada nou positiu retarda la recuperació del sector i demanen tots els mitjans necessaris. Reclamen mesures urgents a l’Administració
La detecció d’un nou senglar amb pesta porcina africana fora de la zona de zero de la PPA manté disparades totes les alarmes al sector ramader, que insta a acabar amb aquests animals salvatges als municipis on avui es concentra el risc com a única fórmula de lluita contra la malaltia. “No es pot escapar ni un senglar més de la zona”, és l’advertència en la qual van coincidir ahir les organitzacions agràries, tenint en compte que les conseqüències poden ser encara més devastadores si el virus arriba a entrar en una granja.
El responsable del porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, considera evident que l’“estratègia no ha funcionat i que necessitem més mitjans per assegurar que no hi hagi cap animal més que surti de la zona zero. Cal vigilar les 24 hores del dia”, adverteix. En aquesta línia, afirma que els ramaders “esperàvem que el radi dels 6 quilòmetres del primer focus de la pesta es netegés de senglars, que no en quedés ni un, i no és així”. En aquesta línia, defensa que és “bàsic no escatimar recursos perquè no ens podem permetre el luxe que se’ns escapi ni un animal més”.
Des de JARC, el responsable del porcí, Jordi Siscart, també considera que “anem tard en l’eliminació d’aquests animals salvatges en el radi de sis quilòmetres de l’aparició del focus”. Recorda que la conselleria ha demanat a altres comunitats trampes per poder incrementar la caça d’animals en aquest radi. Siscart considera que hi ha caçadors disposats a actuar en l’anell exterior de la pesta porcina i que, si és necessari, s’hauria de demanar que torni a actuar la Unitat Militar d’Emergències (UME). Alerta que les conseqüències econòmiques per als ramaders són molt elevades amb uns preus molt per sota dels costos.
El president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, insisteix que el més fonamental és “erradicar els senglars, no hi ha més”, per evitar que la pesta s’expandeixi. Recorda les grans inversions dels ramaders a les granges, amb mesures de bioseguretat, per defensar els seus animals de la pesta. Alerta que aquesta crisi afecta un bon nombre de joves que havien apostat pel sector porcí.
Els tres responsables agraris insisteixen que és clau que arribi com més aviat millor el moment en què no es registrin més casos de PPA i “posar el comptador a zero” perquè el territori sigui considerat tan aviat com sigui possible lliure de la pesta i es recuperi el mercat.