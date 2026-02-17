Pini projecta criar 450.000 garrins a l’any
L’escorxador lliterà tramita els permisos de set granges amb capacitat per a més de 18.000 verres a Saragossa i Terol que proveiran el seu cicle de 180.000 places d’engreix
L’escorxador Litera Meat, el de més capacitat de sacrifici de porcí d’Europa i amb seu a Binèfar, ha decidit entrar de ple en el negoci de la criança dels animals que després mata en les seues instal·lacions, en un model de creixement que replica el que des de fa uns anys comencen a desplegar les principals companyies del sector: més granges pròpies (i tan grans com sigui possible), no més de petits propietaris contractats pel model d’integració i control del procés de producció en la major part de les fases, fet que inclou disposar d’escorxadors per a les integradores i de granges per a l’anomenada indústria.
En aquesta línia, Litera Meat ha iniciat un procés d’expansió que se centra en les províncies de Saragossa i Terol.
L’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) ha tret a informació pública, per períodes de 30 dies i en dos tandes, els projectes de construcció de set granges de verres promoguts per Litera Meat i que sumen una capacitat de 18.340 truges de cria, 3.780 femelles de reposició i 42 verros.
Es tracta de set quadres bessones, cinc a Almochuel, una a Híjar i una altra a Albalate del Arzobispo, amb capacitat, cadascuna, per a 2.620 mares, 540 verres de reposició i sis verros. També es preveu la permanència en aquestes quadres dels garrins fins que arribin als 20 quilos de pes.
La capacitat de cria de 18.340 verres se situa al voltant dels 450.000 garrins.
Paral·lelament, Litera Meat promou la construcció de 25 granges d’engreix amb capacitat per a 180.000 porcs (450.000 d’anuals) a Albalate, Alcanyís, Alloza, Calanda i Castelnou.