El futur del sector agroalimentari a Lleida, a debat en una jornada organitzada per SEGRE i BBVA
L'esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim 24 de febrer al Celler Raimat, analitzarà la transformació del sector a través de la innovació i la sostenibilitat.
BBVA i SEGRE tracten el context actual del sector agroalimentari a Catalunya, amb una aproximació directa i especialitzada a l’agrari lleidatà. Sota el títol "Futur del sector agroalimentari a Lleida: Lideratge i transformació", la jornada aplegarà experts i líders del sector per debatre sobre els reptes i les oportunitats d'aquest motor econòmic de les nostres terres.
L'acte se celebrarà el proper 24 de febrer a les instal·lacions del Celler Raimat (Passeig Manuel Raventós Domènech, s/n, Raïmat, Lleida). I es podrà seguir en streaming per Lleida TV.
Un programa centrat en l'anàlisi i la reflexió
La jornada començarà a les 9:00 h amb la recepció dels assistents, seguida de la benvinguda institucional a les 9:30 h, que anirà a càrrec d'Anna Sàez, directora del diari SEGRE, i d'Ángel Giménez, director de Sostenibilitat de BBVA a Espanya.
A les 9:40 h, Pep Ruíz de BBVA Research oferirà una ponència sobre l’impacte del sector agroalimentari en l'economia catalana, aportant dades i perspectives de futur.
Taula rodona: veus expertes del territori
Un dels plats forts de la jornada serà la taula rodona, programada per a les 10:05 h i moderada per Mariví Chacón, de Lleida TV. Hi participaran destacats representants del sector:
- Jordi Sevilla, responsable d’Agro de BBVA a Catalunya.
- Kevin Requena Alsina, director de Relacions Institucionals i Medi Ambient de la Cooperativa d’Ivars.
- Montse Baró, CEO de Baró e Hijos.
- Toni Cucurull, CEO de Cupasa.
Després d'un torn de preguntes obert als assistents (10:45 h), la cloenda institucional tindrà lloc a les 11:00 h de la mà de Rosa Cubel, secretària d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta jornada es presenta com una oportunitat indispensable per als professionals del sector que vulguin conèixer de primera mà cap a on camina l'agricultura i la ramaderia a Lleida, en un context marcat per la necessitat d'innovar per ser més sostenibles i competitius.