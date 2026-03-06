El Govern donarà ajudes als agricultors que es vulguin jubilar i traspassin les seves terres a un jove
Es tracta d'una de les mesures previstes en el projecte 'Catifa Vermella' per facilitar el relleu generacional al camp
El Govern donarà ajudes a aquells pagesos que es vulguin jubilar i traspassin les seves terres a un jove agricultor o a una persona que s'incorpori de nou al sector. Així ho ha explicat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, des de Seròs durant la presentació del projecte 'Catifa Vermella', un decàleg de mesures per acompanyar i orientar als joves pagesos.
La iniciativa també contempla espais perquè els joves puguin començar la seva activitat sense fer grans inversions, millores de la fiscalitat, un programa específic d'assessorament personalitzat, la figura d'un referent a les oficines comarcals i la creació d'una taula de governança, entre altres.