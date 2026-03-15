AGRICULTURA
El cultiu de l’albercoc guanya terreny a Lleida
Les hectàrees productives pràcticament s’han doblat l’última dècada. Alternativa per a la diversificació fructícola
Lleida és coneguda com a terra de fruita dolça, de préssecs i nectarines a peres i pomes, però cada vegada més alguns agricultors estan intentant diversificar la seua oferta. Una de les fruites que van guanyant terreny a poc a poc, en especial al Segrià, és l’albercoc, que els últims anys ha tingut unes cotitzacions més estables. De fet, l’última dècada pràcticament s’ha doblat el nombre d’hectàrees productives d’albercoquers, al passar dels 758 als 1.484 entre el 2015 i el 2025, segons les últimes dades disponibles de la conselleria d’Agricultura.
Així, el 2015, els productors de Lleida van treure al mercat 4.688 tones d’albercocs per al consum en fresc i 2.451 per a la indústria de transformació. L’any passat, la xifra global produïda als camps de Lleida va assolir les 14.824 tones, un 107% més.
Augment a més
Aquest augment anirà a més els propers anys, tenint en compte que en aquests moments hi ha 1.743 hectàrees plantades, de les quals 259 encara no han entrat en producció i ho aniran fent en successives campanyes.
L’albercoc va registrar l’any passat un preu mitjà d’1,81 euros el quilo a Mercabarna, davant dels entre 1,45 i 1,52 del préssec roig, en funció que la polpa fos blanca o groga. Lleida va ser el primer proveïdor d’albercoc d’aquest mercat l’any passat amb 2.127.412 quilos, seguida de Múrcia (1.714.599 quilos), Saragossa (1.650.301 quilos), València (961.194), Osca (855.061) i Tarragona (425.945).
Altres fruites
Malgrat el creixement d’aquest cultiu, la fruita de pinyol per excel·lència a Lleida continua sent la nectarina, amb 7.466 hectàrees plantades, de les quals 6.347 són productives.
El paraguaià compta amb 4.202 hectàrees, encara que en producció n’hi ha 3.679. El préssec redó, per la seua part, compta amb 2.900 hectàrees en producció, encara que la superfície total és de 3.695, segons les dades de la conselleria d’Agricultura que dirigeix Òscar Ordeig.