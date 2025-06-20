Participa i Guanya
S'acaba la primavera i comencem nova estació... i nou concurs!
Participa al concurs i guanya una estada per a dos a l'Hotel Casa Irene d'Arties (Vall d'Aran)
Donem per finalitzat el concurs 'El teu temps, primavera' i encetem una nova edició d'El teu temps, l'estiu'. La calor, els camps grocs, les tempestes... envia'ns les teues fotos relacionades amb l'estació més calorosa de l'any i podràs guanyar una estada en un hotel.
BASES
Com participar-hi
Envia’ns la foto de fenòmens meteorològics relacionats amb l'estiu a cercle@segre.com o físicament a Segre c/del Riu, 6 · 25007 de Lleida.
En el correu electrònic s’indicarà: el nom i cognoms, el nom dels que hi apareixen, el número de telèfon de contacte i la població.
Termini
Tens temps fins al 15 de setembre de 2025. El nom del guanyador/a es publicarà el 16de setembre al web .
Premi
El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Casa Irene d'Arties (Vall d'Aran). Inclou l'allotjament d'una nit, el sopar i l'esmorzar per a dos persones.
