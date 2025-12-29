Participa i Guanya
NOVA ESTACIÓ, NOU CONCURS!
Envia'ns les millors fotos relaciones amb l'hivern i els seus fenòmens meteorològics
Donem per finalitzat el concurs 'El teu temps, la tardor' i encetem una nova edició d'El teu temps, l'hivern'. Els paisatges es gelen, s'aproxima el fred, arriba la neu, les festes màgiques i les vacances d'hivern... envia'ns les teues millors fotos relacionades amb l'hivern i podràs guanyar una estada en un hotel.
BASES
Com participar-hi
Envia’ns la foto de fenòmens meteorològics relacionats amb l'hivern a cercle@segre.com.
En el correu electrònic s’indicarà: el nom i cognoms, el nom dels que hi apareixen, el número de telèfon de contacte i la població.
Termini
Tens temps fins al 16 de març de 2026. El nom del guanyador/a es publicarà el 18 de març al web i al Facebook de Cercle.
Premi
El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Casa Irene d'Arties (Vall d'Aran). Inclou l'allotjament d'una nit, el sopar i l'esmorzar per a dues persones.
