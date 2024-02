Gaudint del relax japonès a Lladurs

Els quimonos, element indispensable, per a disfrutar de les excel·lències de l’Hotel Puigpinós.

Xavier Solans i la seua esposa Sandra van gaudir d’una experiència única com a premi per haver guanyat la present edició del concurs fotogràfic 'Tocats del bolet' de Cercle. Els va correspondre una estada d’una nit per a dos persones, en règim de mitja pensió, a l’Hotel Puigpinós, a Lladurs, al cor del Solsonès.

L’hostal, que es va inaugurar el 2022, presumeix de ser el primer hotel japonès a Catalunya. L’establiment es troba en una masia, la Casa Puigpinós, que data de 1131. Un local amb prop de mil anys d’història que ara està en mans de Tessin Sano, japonès de naixement, però resident en Solsona des dels 12 anys, on va arribar amb els seus pares procedents del Japó per instal·lar-se a la comarca lleidatana.

Amb el temps es va casar amb Núria Jou, amb qui té dos fills en comú, i la família de la qual és la propietària d’aquesta joia arquitectònica. Després de les pertinents reformes va passar de ser una casa rural a aquest exclusiu hotel, amb tan sols vuit habitacions, en plena naturalesa, decorat amb el minimalisme japonès i pensat per al confort i el relax de tots els seus clients.

L’entrada de l’establiment.

Si volen disfrutar de les seues excel·lències reservin perquè la demanda és molt alta i més quan s’engegui el seu següent projecte, un Onsen, la zona termal típica al país del sol naixent. I a més podran disfrutar d’una selecta carta en la qual es mariden els plats més tradicionals de la cuina nipona amb els de la comarca. Tant Xavier Solans com la seua esposa Sandra van assegurar a Cercle que “ha estat una experiència inoblidable, única i, per descomptat, del més recomanable”.

Plats, fusió de cuina japonesa i catalana, que poden degustar-se a l’hotel de Lladurs, al cor del Solsonès.

Foto guanyadora

La foto guanyadora del concurs 'Tocats del bolet'

La millor. Xavier Solans va enviar aquesta instantània amb un nen, en ple bosc, amb una cistella atapeïda de bolets per guanyar la present edició del concurs ‘Tocats del bolet'.