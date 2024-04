L’esperit de Clavé continua viu

Aquest passat diumenge de Pasqua, la Massa Coral dels Cantaires de Juneda no va faltar a la seua cita. En el centre de la localitat de Les Garrigues van tornar a sentir-se, sempre a capella, les caramelles, un vessant musical que segueix fidelment les directrius de Josep Anselm Clavé, tot un referent en el moviment coral de Catalunya. Fundat el 1927, i a les portes de commemorar el seu centenari, els Cantaires de Juneda compten actualment amb 35 veus, des d’un estudiant de segon de l’ESO fins un cantant octogenari. El seu president és Joan Barrufet i la seua directora, també de Juneda, és Núria Gilabert, en la seua segona etapa, des del 2016, al capdavant de la formació després d’una d’anterior entre 1992 i 1996.

Núria Gilabert, la directora de la coral de Les Garrigues.

El grup és dels pocs existents a Catalunya que està format exclusivament per homes encara que no se li han de donar més voltes al tema. Segons la seua directora la raó està en el fet de seguir fidelment les directrius de Clavé. “A més de culturitzar la classe obrera a través de la música, un altre dels objectius era el d’allunyar els homes del bar”, explica Núria Gilabert a Cercle. Cada dilluns de l’any és dia d’assaig encara que les actuacions de la formació no passen de la mitja dotzena a l’any. Sempre són fixes la del diumenge de Pasqua i la del Diumenge de Pasquetes, la setmana següent. La pròxima prevista és la del 26 de maig a Els Omells de na Gaia, localitat de l’Urgell encara que han actuat per tot Catalunya, Euskadi, País Valencià i fins i tot a Itàlia.

Prova de la seua repercussió en Juneda és que des de fa uns anys, una plaça els ret homenatge amb el nom de Plaça de la Massa Coral dels Cantaires de Juneda. El seu repertori bàsicament són peces compostes per Clavé com Els xiquets de Valls (es pot dir que durant la Segona República, aquest tema va ser utilitzat com a himne alternatiu al tradicional Els Segadors); Les Flors de Maig; Els pescadors; El cant del poble, amb lletra de Josep Maria de Segarra; La donzella de la costa, una havanera amb influències claverianes; o Evasió al Pirineu, de la sarsuela Cançons d’amor i de guerra, composta per Rafael Martínez Valls el 1926.

Josep Anselm Clavé, avançat al seu temps

Josep Anselm Clavé i Camps (1824-1874) va ser un poeta, polític, compositor i director musical que, a través de la música, va proporcionar a la classe obrera de la seua època els mitjans per adquirir una formació cultural i el sentiment d’autoestima de pertinença a un col·lectiu. Va propiciar l’associacionisme com a eix vertebrador de la societat civil. Detingut i deportat diverses vegades, el seu llegat continua viu a través de la Federació de Cors de Clavé, de la qual forma parteix el grup de Juneda, amb més de 160 entitats corals i per sobre dels 5.000 cantaires, des de la inaugural coral Euterpe el 1850.