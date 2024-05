Una novel·la molt lleidatana

Glòria Martín (Manresa, 1950) però lleidatana d’adopció acaba de presentar en societat el seu llibre Cuello de cisne (Editorial maLuma) en un acte que va tenir com a escenari un atapeït Magatzem de Cultura dels Armats de Lleida.

El Magatzem de Cultura dels Armats de Lleida va registrar un ple absolut

Aquesta nova novel·la, ambientada a Lleida, que l’autora descriu com una ciutat de la Catalunya interior, embolicada a la boira a la qual arriba el protagonista, un llibreter jubilat després de 30 anys residint a Londres, és el sisè treball d’aquesta polifacètica dona després de Nos recibirá la tierra (2011), Cuando yo era Antonio Molina (2015), El destino de las violetas (2018), Minueto en fa mayor y una cola de sangre (2019) i Mi madre y su amante francés (2021).

L’autora durant la presentació de ‘Cuello de cisne'.

I diem això de polifacètica perquè, a més de ser llicenciada en Filologia Hispànica, és professora de música, cantaautora, compositora i poeta (encara que el seu poemari La mala memoria mai no ha volgut publicar-lo). La presentació va tenir un marcat caràcter familiar. El disseny de la portada és obra de la seua filla, Montse Martín, campiona del món de gimnàstica en la modalitat de conjunts, a Atenes’91, i d’Europa a Stuttgart’92, a més de molts altres títols nacionals i internacionals. La llàstima és que no pogués prendre part en els Jocs Olímpics de Barcelona’ 92 perquè la disciplina de conjunts no figurava en el programa del COI.

La fotografia de la portada de Cuello de cisne és obra del seu gendre, l’actor i fotògraf Mark Schardan. La seua neta, Gala Martín Olmo va amenitzar la vetllada amb les seues cançons juntament amb un homenatge a Enric Granados del concertista clàssic Manuel Martín. L’acte, a més dels parlaments de l’autora i del president dels Armats de Lleida, Josep Comes, es va tancar amb dos monòlegs de l’actriu Encarna Peinado.

Gala Martín va cantar en la reunió.

Es pot destacar, així mateix, la col·laboració en l’esdeveniment, presentat per José Antonio García Barranc, del seu marit Manuel Martín, igualment escriptor, que ha presentat recentment la seua tercera novel·la, 132 esglaons, després de les anteriors, La perra gorda i Un cuento en la mochila.

Encarna Pentinat i els seus monòlegs

Cuello de cisne, l’últim treball editorial de Glòria Martín, també ha estat presentat a Barcelona, Alarcón i per al mes de juny serà present a la prestigiosa Fira del Llibre que se celebra a Madrid, ja que la seua nova editorial té la seua seu a la capital espanyola.

Una promoció del més completa per a aquesta autora, ja cent per cent lleidatana, ja que va arribar a la ciutat de Lleida de petita per encarrilar la seua vida a la ciutat.