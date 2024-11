La banda sonora del drama del Liceu Escolar de Lleida

El 2 de novembre es van complir 87 anys de la tragèdia que va marcar la història de Lleida per sempre. I coincideix en el temps amb el fet que el músic i compositor Alfons Reverté i Casas (Barcelona 1967) deixa l’orquestra simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, de la qual ha estat director titular des de la seua fundació el 2002, pel que no està de més recordar que en el seu extens currículum professional, i en el dels seus músics, figura l’haver estat el responsable de la banda sonora del documental El braç de les fúries, estrenat el 2 de novembre del 2007, dirigit pels periodistes de SEGRE, Jordi Guardiola i José Carlos Miranda per a Lleida Televisió, en el que donaven a conèixer la tragèdia que va assolar Lleida un altre 2 de novembre, però de 1937, quan nou bombarders Savoia-Marchetti S-79, de l’Aviazione Italiana deixaven caure set tones de bombes sobre la ciutat provocant més de dos-centes víctimes, entre elles més de 50 alumnes del Liceu Escolar que, en aquells moments, es trobaven a classe.

Cartell de ‘El Braç de les fúries’.

Partitures de la BSO del documental.

Per al tema central de la banda sonora d’El braç de les fúries, Reverté va adaptar l’Himne dels nois amb lletra de Francesc Matheu i música de Lluís Millet. La cançó també va ser interpretada a la pel·lícula per la Coral infantil Frederic Godàs, que porta el nom, a més del col·legi ubicat a Cappont, del qual fos fundador del Liceu Escolar. Així mateix, al llarg del metratge, també es poden escoltar els temes Adeu, germà meu i El cant dels joves, obra de Sabaté i Mur i Castells i Casas.

Alfons Reverté dirigint la Julià Carbonell

Especialment emotiu va ser el fet que els supervivents que van ser presents en CaixaForum amb motiu de la preestrena d’El braç de les fúries (l’oficial va tenir lloc pocs dies després en un especial a Lleida Televisió del Grup Segre) van poder escoltar, al cap de 70 anys, els vells temes que cantaven durant la seua estada al Liceu Escolar.

La Julià Carbonell, amb Reverté, en una de les seues actuacions

El documental va demostrar, amb proves documentals, l’autoria del bombardeig descartant la teoria, acceptada fins llavors, que havia estat obra de la Legió Condor alemanya que havia arrasat Guernika mesos enrere. Així mateix va completar la llista de morts i va ajudar a localitzar un bon nombre de tombes de víctimes escampades al cementiri de Lleida fins llavors ignorades.