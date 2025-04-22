Niko, la ‘carigrafía’ intel·ligent
Nascut a la Corunya, Nicolás Martínez Lage va deixar empremta del seu immens tarannà pictòric a Lleida
|| El seu llegat artístic, després d’una cessió de la família, es guarda al fons del Museu Morera
Passa amb massa freqüència, per desgràcia, que grans artistes, en l’àrea que sigui, no reben el reconeixement que es mereixen. Aquest és el cas de Nicolás Martínez Lage (la Corunya, 1899-Lleida, 1981), un metge odontòleg, lleidatà d’adopció, que va meravellar amb el seu art, al qual s’aplicava en les seues estones de lleure, centrat en el dibuix, la caricatura primer i el que ell va denominar carigrafia després, que definia com “l’empremta emocional indeleble del personatge que roman en el record”.
Niko, com se'l coneixia en la seua faceta d’artista, “va debutar”, encara adolescent, en publicacions xilenes (la seua família es va traslladar a Xile per motius laborals del pare) amb vinyetes amb diàlegs per evolucionar a la caricatura en el seu retorn a Espanya. Va estudiar en els Maristes de Lleida i es va llicenciar en Medicina General per acabar com a odontòleg (sempre va dir que li suposava un trauma cada vegada que perdia un pacient) exercint a Balaguer, La Pobla, Tàrrega i Lleida.
En els anys 40 i 50 va ser un habitual a les pàgines de l’únic diari local, La Mañana, il·lustrant les entrevistes de José María Benet, pare del també periodista i empresari Tatxo Benet, Avui parla, i després amb un altre d’il·lustre de la premsa lleidatana, Juan Piñeiro Miarnau amb el seu Cinco minuts con... El seu fill, Nicolás Martínez Andrea, continua reivindicant, als seus 90 anys, la figura del seu pare, amb diverses mostres i exposicions.
Una recomanació. A més de les obres de Niko que poden admirar-se en el Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida (la família de Niko les va cedir al Patronato Municipal Museo Jaume Morera, a començaments dels 80 amb Antoni Siurana com a paer en cap) poden revisar-les en el llibre recopilatori L’art de la carigrafia (Artis, 1994) de Enric Castells Granés, amb més d’un centenar de les seues obres destacant, en la primera meitat de la publicació, retrats dels personatges més destacats de la societat lleidatana de les dècades dels 40 als 70.