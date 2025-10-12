Apallissen un jove a Lleida i detenen els agressors per homicidi frustrat
La víctima va ser evacuada a l’Arnau de Vilanova amb un traumatisme cranioencefàlic
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dissabte a la matinada dos joves, un d’ells menor d’edat, acusats de clavar una brutal pallissa a un altre jove en una discoteca. La víctima va patir un traumatisme cranial i va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic reservat.
La Policia Local imputa als arrestats un delicte d’homicidi en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc al voltant de les 5.30 hores a la discoteca Biloba, al carrer Ivars d’Urgell, quan es va produir una baralla amb almenys set implicats i que va acabar a l’exterior. Pel que sembla, els agressors van colpejar i van trepitjar en repetides ocasions la víctima, que va caure a terra, on la van continuar atacant. Els vigilants de seguretat del local de lleure nocturn van aconseguir retenir els dos principals agressors, segons va informar la Guàrdia Urbana.
Fins al lloc van acudir diverses patrulles de la Policia Local, que es van entrevistar amb els vigilants, que els van explicar que els dos joves que tenien retinguts havien agredit brutalment la víctima, que presentava una gran ferida al cap i va ser atès per sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El jove va patir un traumatisme cranioencefàlic i va haver de ser evacuat en ambulància a l’Arnau de Vilanova amb pronòstic reservat. Els dos presumptes autors, que podrien ser germans, van ser arrestats per un delicte d’homicidi en grau de temptativa. Es desconeixen els motius de l’aldarull.