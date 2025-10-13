REPORTATGE
Marc Márquez i la seua primera entrevista, amb SEGRE: tots els seus somnis infantils s’han complert amb el temps
Amb onze anys va concedir la primera entrevista al suplement ‘Esport Base’ per parlar del seu futur || Tots els seus somnis infantils s’han complert amb el temps
El novembre del 2003, Marc Márquez Alentà acabava de fer deu anys. Era ja, aleshores, una incipient promesa en el món de les dos rodes. Acabava de proclamar-se campió de Catalunya de velocitat a la categoria de 50 centímetres cúbics.
El suplement Esport Base de SEGRE no va perdre l’oportunitat i li va fer la seua primera entrevista llarga a la contraportada del número 247 que va veure la llum el di vendres 7 d’aquell mes. El text i la foto van ser obra del delegat a l’Urgell i la Segarra, Xavier Santesmasses.
L’entrevista, convenientment emmarcada, continua penjada en una de les parets del museu del pilot llei datà a la seua Cervera natal. En aquesta entrevista, Marc Márquez, que llavors cursava cinquè de primària al col·legi Jaume Balmes, confessava al nostre company que des que, amb quatre anys, li van regalar la seua primera moto, sempre va somiar participar en un Mundial de motociclisme.
Márquez es declarava seguidor de Dani Pedrosa, que qualificava com el seu ídol, i que, en el seu temps lliure, devorava la revista Solo Moto. També aclaria que la seua primera moto portava dos rodes auxiliars per poder mantenir l’equilibri i que no va ser fins als set, tres anys després, quan va disputar la seua primera cursa, encara que en la modalitat de motocròs.
En aquell 2023 ja atresorava a la seua casa natal més de setanta trofeus i recordava que després del seu primer títol encara li costava saber avançar als rivals a la pista. Ara, ja no és el cas.
La trajectòria de Màrquez
- Debuta en el Campionat d'Espanya de Velocitat a Montmeló. El 27 de maig del 2007 aconsegueix el seu primer podi en la seua segona cursa. El seu primer triomf va ser a Jerez, el 17 de juny.
- En 125 cc guanya el seu primer Mundial al 2010. En total són 46 curses amb 10 victòries i 14 podis.
- Amb Moto 2 suma un altre Mundial al seu palmarès amb 32 carreres, 16 victòries, 23 podis i 14 poles.
- Set títols mundials (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2025). En total, 206 curses, 73 victòries, 126 podis, 74 poles i 72 voles ràpides.
- Entre el 2020 i el 2024, a més de la pandèmia, Márquez travessa la seua pitjor ratxa entre caigudes, fractures i lesions, que li afecten fins i tot la visió, amb unes motos amb què competeix en desavantatge amb els seus rivals, la qual cosa fa pensar en una prematura retirada dels circuits, però amb perseverança, esforç i sacrifici aconsegueix superar totes les adversitats, quan ja ningú apostava per ell i tornar com el campió que és en aquesta temporada.