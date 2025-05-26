El Dansàneu més descentralitzat oferirà 35 propostes culturals en 27 seus de les Valls d’Àneu
Toni Mira, Carlos Cuevas, Tarta Relena, Salvador Sobral, Quimi Portet o Mayte Martín, alguns noms propis del programa
La 34a edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, oferirà del 25 de juliol al 3 d'agost 35 propostes artístiques en 27 seus de les Valls d'Àneu, deu més que l'any passat. El festival distribuirà les propostes artístiques en tres franges horàries i la meitat seran gratuïtes. Les produccions de dansa de Toni Mira i Magdalena Garzón; una lectura sobre 'Thoreau' a càrrec de Carlos Cuevas al bosc del Gerdar; o la música de Tarta Relena, Salvador Sobral, Quimi Portet i Mayte Martín, seran alguns dels plats forts del Dansàneu més descentralitzat. El festival també presentarà el retaule de Sant Martí d'Escalarre, que ha retornat 100 anys després al territori, en el marc de l'eix 'Patrimoni i comunitat' que vertebra aquesta edició.
La voluntat de corregir la manca d'oferta de propostes d'arts escèniques com la dansa o el teatre de text al Pirineu, i el fet que unes humitats a la teulada de Santa Maria d'Àneu impedeixin enguany utilitzar aquest espai emblemàtic, han portat l'organització del Dansàneu a ampliar el nombre d'escenaris del festival fins als 27 en els quatre municipis de les Valls d'Àneu.
"Serà el més descentralitzat de tots, pensat per a diversos públics, amb disciplines molt diverses, amb el format de deu dies consolidat i amb la possibilitat que els visitants puguin organitzar-se unes vacances a les Valls d'Àneu a un preu raonable, perquè la meitat d'espectacles són gratuïts", ha assenyalat la directora, Rut Martínez, durant la presentació a la Seu Vella de Lleida.
La dansa es trasllada al poliesportiu d'Esterri
Aquest any el poliesportiu municipal d'Esterri d'Àneu s'habilitarà per a la dansa i com a zona polivalent en cas que calgui reubicar activitats per la pluja, i acollirà la cloenda amb el duet que formen Lali Ayguadé i Joana Gomila. A més, la central hidroelèctrica d'Esterri mostrarà el projecte de dansa vertical 'Fargar', de la companyia Berta Baliu, i una actuació dels Malfargats del Pallars.
La companyia Toni Mira portarà al Dansàneu l'espectacle 'Tempo', una coproducció del Mercat de les Flors interpretada per set joves ballarins, i la coreògrafa mallorquina Magdalena Garzón mostrarà la proposta 'Altars Profans'. La inauguració del festival anirà a càrrec del ballarí basc Jon Maya i de la bailaora Adriana Bilbao, amb la proposta 'Cruzades' que s'acompanyarà de músics en directe.
Els concerts del Dansàneu
Les propostes musicals inclouen el concert de les Tarta Relena, que presentaran el seu nou disc a la plaça de l'Església de Borén, o l'únic concert que faran aquest estiu el portuguès Salvador Sobral i la catalanoargentina Lucia Fumero, a la plaça Major de Borén. També s'ha programat una actuació de Judit Nedderman i Pau Figueres al cap del Port de l'estació de Baqueira-Beret, que s'estrena com a ubicació del Dansàneu i també acollirà una activitat astronòmica nocturna.
Anna Roig i Carles Belda presentaran 'Passar-la bé!' a la central hidroelèctrica d'Esterri d'Àneu, i la premiada Mayte Martín portarà el seu espectacle 'Flamenco íntimo' a l'església dels sants Just i Pastor a Son. El Dansàneu també homenatjarà els 50 anys de la trobada d'acordionistes del Pirineu, i el 150è aniversari del naixement del compositor Juli Garreta, amb les cobles Sant Jordi i la Principal del Llobregat.
Quimi Portet, Kalakan o Alosa són altres propostes musicals destacades del programa de la 34a edició. L'única producció pròpia d'aquesta edició estarà dedicada a la poesia i comptarà amb Andrea Motis cantant 'Corint' i 'Herba de Prat (Poemes d'Àneu)' amb Joan Díaz trio i recitació de Manuel Forcano.
Carlos Cuevas actuarà en un dels boscos amb més avets d'Europa
Pel que fa a les propostes de paraula recitada i escenificada destaquen 'La Majordoma', de Josep Maria Miró, amb l'actuació de l'actriu Rosa Renom a la plaça del poble d'Estaron; o la producció del festival Clàssics sobre el filòsof Thoreau que defensarà l'actor Carlos Cuevas a l'espai perifèric del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al bosc del Gerdar, en la primera col·laboració de l'organisme amb el Dansàneu coincidint amb el 70è aniversari del parc.
A més, el festival exhibirà 'Caure', d'Helena Tornero, una producció de Memorial Democràtic sobre les dones que van lluitar durant la Guerra Civil espanyola, i recuperarà una proposta de fa una dècada amb Emma Vilarasau i Jordi Bosch com a recitadors i el violoncel·lista Lluís Claret sobre 'Venus i Adonis', de Shakespeare, a l'església de Sant Joan d'Isil.
Patrimoni i comunitat
Aquest any el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, entitat organitzadora del Dansàneu, s'ha proposat reflexionar al voltant del vincle entre el patrimoni i la comunitat que li és pròpia. La tria d'aquest eix vertebrador s'ha fet amb motiu de la recent adquisició per part de la Generalitat d'un fragment del retaule gòtic de Sant Martí d'Escalarre, a la Guingueta d'Àneu, que ha tornat al territori un segle després i que ara custodia l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
Es tracta d'una de les portes del retaule major de l'església d'Escalarre, que data del segle XV i va ser disgregat a inicis del segle XX per ser venut. La peça mostra la pintura 'Miracle de sant Martí', del Mestre de Son. El 30 de juliol el fragment tornarà a l'església d'Escalarre per tal que sigui visitable. L'historiador Albert Velasco en farà una presentació, en un acte que inclourà una acció performativa a càrrec del Cor Cererols i la interpretació d'un motet anònim de finals del segle XV ballat per Aleix Martínez.
D'altra banda, el 2 d'agost a Sorpe es presentarà un baldaquí de l'església de Sant Pere i un relleu de Sant Martí de Borén, uns elements restaurats recentment pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. A més, a València d'Àneu es programarà una sessió sobre patrimoni amb visita inclosa a les obres del castell, l'element patrimonial més important de les Valls d'Àneu.
Propostes expositives
En l'àmbit expositiu, el Dansàneu mostrarà durant tot l'estiu l'exposició 'Bressols de pedra: microhistòries de les Valls d'Àneu', un muntatge mural a partir del fons fotogràfic de l'arxiu d'imatges Joan Blanco, del Consell Cultural, que es repartirà entre tots els indrets on hi hagi activitat del festival. A més, programarà l'exposició 'Llum a l'ànima', sobre la recol·lectora de cançons Palmira Jaquetti, i la mostra 'Els republicans als camps de concentració nazis', en record a la figura de Joaquim Amat-Piniella.