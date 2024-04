SEGRE et convida al TYG Fest Lleida, el festival de ioga més internacional

​

Dies

​Lloc

Preu entrada completa

Seu Vella, Lleidanamaste@theyoga.gallery: del 22 al ​28 d'abril: la Seu Vella, Lleida​Arriba el TYG Fest, The Yoga Gallery Festival Seu Vella, a Lleida del 22 al 28 d'abril. Un festival de ioga amb els millors mestres internacionals com James Crossley, Rochelle Mello, Sandra Arnaiz o Mireia Coma-Cros, amb pràctiques variades, actuacions en directe i un escenari ideal per fomentar les connexions interpersonals i l'art de viure.: 270 €​Més informació a lleida.theyoga.gallery