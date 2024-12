Jo Canto en Familia: taller participatiu amb SEGRE

OFERTA SUBSCRIPTORS

SORTEIG DUES INVITACIONS DOBLES

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 23 de desembre . El mateix dia publicarem els guanyadors.

CAIXAFORUM LLEIDA

Av. de Blondel, 3

25002 Lleida

973 27 07 88

www.caixaforum.com

​

Jo Canto en Familia



​Dia: 27 de desembre

Hora: 18.00 h

Lloc: Caixaforum Lleida

Preu: Entrada general 4€

​

​S’acosta Nadal i, per tant, un ampli repertori de nadales. No hi ha celebració nadalenca que es mereixi aquest nom sense la música que caracteritza aquestes dates. Però per què hem de fer el mateix de sempre? Per capgirar les clàssiques cançons nadalenques, comptarem amb la gran Karol Green. Karol, experta en música gòspel i espiritual, ens ensenyarà a versionar algunes nadales, adaptant-les a aquest estil tan apropiat per a l’ocasió. T’animes a cantar amb nosaltres?



Activitat recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys.



Conductora de l’activitat: Karol Green.