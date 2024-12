CELTAS CORTOS amb SEGRE

Avinguda de Tortosa, 625005 Lleida​973 23 96 9824 de gener de 202521.00 h2 h​CELTAS CORTOSAcompanyats per una orquestra simfònica, s'embarquen en una gira envoltant i única: ‘Solos ante el peligro ’.Jesús Cifuentes i els seus presentaran en directe el seu últim treball ‘El mundo al inrevés” sota un atractiu format mai vist abans.Així mateix, el repertori del concert també deixarà lloc als èxits més grans i essencials de la seva carrera, aquells que els van catapultar com una de les bandes estendard del nostre país.Més de 40 anys a la carretera, milers de concerts i milions de discos venuts, avalen a Celtas Cortos com una de les formacions més consolidades i amb més èxit de tots els temps.Veure'ls en simfònic és, sens dubte, una oportunitat excepcional d'aglutinar tot el seu art i gaudir-los com mai vas imaginar.Si alguna vegada ho vas imaginar, va arribar el moment de materialitzar-lo i viure aquest concert essencial.