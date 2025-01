De MUD Festival amb SEGRE

www.musiquesdisperses.es

La Llotja, lleida​Del 14 al 16 de març​Avui s’ha presentat al Cafè del Teatre la divuitena edició del MUD (també conegut per Músiques Disperses), festival pioner de neo-folk a l’estat espanyol que tindrà lloc a la ciutat de Lleida del 14 al 16 de març de 2025.​L’edició d’enguany es presenta amb artistes de reconeguda trajectòria i directes molt potents com Depedro, Los Dug Dug’s, Mohama Saz i Benin International Musical i noves propostes que s’obren camí en el folk modern com Filipin Yess, Alidé Sans, Maestro Espada, conformant un cartell equilibrat i valent.Els concerts d’aquesta edició es podran gaudir al Teatre de La Llotja i concentrats al complex de l’Escorxador, a la sala 1 del Teatre de l’Escorxador i al Cafè del Teatre de l’Escorxador, amb concerts-vermut gratuïts al pati de l’Escorxador el dissabte 15 i el diumenge 16.