15è Festival de Pasqua de Cervera

​15è Festival de Pasqua

Aquest 2025, el principal eix temàtic que recorre la programació del Festival és el dedicat a Juli Garreta, en motiu del 150è aniversari del seu naixement. Rellotger de professió, fou un compositor magistral de música simfònica, de cambra i, sobretot, de sardanes. Les seves obres gaudeixen d'una originalitat i profunditat extraordinàries. És cèlebre l'anècdota de la visita d'Igor Stravinski a Barcelona: després d'assistir a una interpretació de la formidable sardana Juny, va exclamar: "Més Garreta, vull escoltar més Garreta!". Per valorar encara més la seva figura, només cal recordar les paraules que pronuncià Pau Casals durant el concert d'homenatge que es va celebrar mig any després de la seva mort: "Jo he perdut un amic. Catalunya ha perdut un geni".El Festival li dedica quatre concerts (un dels quals teatralitzat) i una conferència de l'escriptor Jordi Lara. Espero que serveixin per descobrir la magnitud d'un dels músics cabdals del nostre país i fer-nos una idea de la seva importància.