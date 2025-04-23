OFERTA
Sorteig Òpera a les Venes
Sortegem 4 entrades dobles
OFERTA SUBSCRIPTOR
Sorteig entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) i on hi voldries anar a marketing@segre.com fins el 1 de maig. El 2 de maig publicarem els guanyadors.
CANALS D'URGELL
https://canalsurgell.org/
ÒPERA A LES VENES
Amb motiu dels 60 anys de la concessió de la titularitat dels Canals d’Urgell a la Comunitat General de Regants i dels 15 anys del Teatre de la Llotja de Lleida, neix Òpera a les venes, un espectacle musical que ens transporta pels camins d’aigua de Ponent.
Per primera vegada, la història del Canal d’Urgell —una de les obres més transformadores del segle XIX a Catalunya i Europa— es converteix en òpera. Inspirada en el llibre “Aigua a les venes. Crònica d’un miracle català universal” de Francesc Canosa, aquesta producció combina grans escenes corals del repertori operístic per explicar un projecte colossal que va convertir un desert en vida: l’aigua.
Per participar, mencioneu en el correu electrònic la població a la qual hi voldríeu anar.
GUANYADORS
ABEL CAUFAPÉ RIUS - 4 de maig de 2025 - Teatre Foment de Juneda
MONTSE GRÀCIA FUMANAL - 1 de juny de 2025 - Teatre de l'Amistat de Mollerussa
MARTA SERRANO SIMÓ - 7 de juny de 2025 - Teatre Armengol de Bellpuig
TERESA CARRERA GARCÍA - 8 de juny de 2025 - Sala 1 d'octubre de Ponts
