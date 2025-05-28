SEGRE

MAGNÍFIC FEST AMB SEGRE

SORTEIG DOS ABONAMENTS DOBLES PEL 13 I 14 DE JUNY

Abonaments vàlids per ambdós dies, 13 i 14 de juny al Recinte Firal, Les Firetes Lleida

OFERTA SUBSCRIPTORS

Sorteig entrades dobles

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 10 de juny. El 11 de juny publicarem els guanyadors.

MAGNÍFIC FEST

Recinte Firal, Les Firetes 
Cami Municipal de Grenyana S/N
25001 Lleida
​www.magnificfest.com

Informació
Magnífic Fest és un festival de música té com a missió crear una experiència única i propera que connecti la comunitat local amb la riquesa musical del territori nacional. Oferir una plataforma que celebra la diversitat i la qualitat de les propostes musicals. Volem ser un punt de trobada on la música es converteixi en un llenguatge universal que uneixi generacions i cultures, fent que cada edició del festival sigui un esdeveniment memorable per a tots els assistents.

MAGNÍFIC FEST 2025
Enguany el festival comptarà amb els següents artistes:
13, 14 i 15 de juny
​MIKEL IZAL​, FANGORIA, DUNCAN DHU, DORIAN, SEXY ZEBRAS, ZAHARA, MALMÖ 040. CARLOS ARES, ULTRALIGERA, LADILLA RUSA, ISAAC CORRALES, 
YPNOSI, ELENA GARCÍA, VALDIVIA i OUINETA.

​Més informació sobre les bases a Segre.com/bases_club

GUANYADORS
​Susana Pérez Fernández
Jordi Artigues Porquet

