MAGNÍFIC FEST AMB SEGRE

Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 10 de juny. El 11 de juny publicarem els guanyadors.
MAGNÍFIC FEST
Recinte Firal, Les Firetes
Cami Municipal de Grenyana S/N
25001 Lleida
www.magnificfest.com
Informació
Magnífic Fest és un festival de música té com a missió crear una experiència única i propera que connecti la comunitat local amb la riquesa musical del territori nacional. Oferir una plataforma que celebra la diversitat i la qualitat de les propostes musicals. Volem ser un punt de trobada on la música es converteixi en un llenguatge universal que uneixi generacions i cultures, fent que cada edició del festival sigui un esdeveniment memorable per a tots els assistents.
MAGNÍFIC FEST 2025
Enguany el festival comptarà amb els següents artistes:
13, 14 i 15 de juny
MIKEL IZAL, FANGORIA, DUNCAN DHU, DORIAN, SEXY ZEBRAS, ZAHARA, MALMÖ 040. CARLOS ARES, ULTRALIGERA, LADILLA RUSA, ISAAC CORRALES,
YPNOSI, ELENA GARCÍA, VALDIVIA i OUINETA.
Més informació sobre les bases a Segre.com/bases_club
GUANYADORS:
Susana Pérez Fernández
Jordi Artigues Porquet
