TALARN MUSIC EXPERIENCE AMB SEGRE
SORTEIG DUES ENTRADES DOBLES PER DIVENDRES 12 DE SETEMBRE
Sorteig dues entrades dobles
Participa enviant un correu amb les dades (nom i cognoms, telèfon i número|nombre de subscriptor) a marketing@segre.com fins el 9 de setembre. El 10 de setembre publicarem els guanyadors.
TALARN MUSIC EXPERIENCE
El Quiosc | Talarn, Lleida
C- Km90, C-13, 25630
630 95 70 87
talarnmusicexperience.com
Talarn Music Experience 2025
Tres cites úniques per viure la màgia de la música al Pallars Jussà!
Al juny, el Tasting combina música i vi; al juliol, quatre dies d’indie-pop ompliran Lo Quiosc; i al setembre, el millor rock prendrà protagonisme. Tres moments per gaudir de música, gastronomia i natura en un entorn espectacular!
Divendres, 12 de setembre
- Ramoncín- Un dels grans noms del rock estatal que captivarà amb la seva autenticitat i força.
- Artista sorpresa: es farà públic les properes setmanes.
- Rock Nights ( Diego Calvo + Lola Von Dage)- Dj’s coneguts per les seves sessions en esdeveniments de gran renom a Eivissa.
○ Emergents:
- Bru i Celobert, bandes emergents que faran vibrar l’escenari San Miguel amb el seu talent i energia.
